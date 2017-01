Dissiper l'illusion Emmanuel Macron

Emmanuel Macron jouit d'une réputation flatteuse de réformateur moderne, capable de sortir des sentiers battus du « système » pour conduire une véritable « révolution » et retrouver le chemin de la croissance. Candidat à la couleur politique non identifiée, il serait le seul à concilier liberté économique, justice sociale et espoir de lendemains meilleurs. Ancien inspecteur des finances, ancien secrétaire de la Commission Attali, ancien banquier d'affaires, il aurait toutes les compétences requises pour conduire les réformes dont notre pays a tant besoin. Ancien secrétaire général adjoint de l'Elysée, ancien ministre de l'économie, il aurait gagné l'expérience nécessaire pour faire aboutir ces réformes là où tant de gouvernements ont échoué. Bref, pour une bonne partie de l'opinion et pour le monde de l'entreprise, Emmanuel Macron serait proche du candidat idéal pour 2017. Malheureusement, revenir aux faits impose un constat inverse : la candidature d'Emmanuel Macron est une illusion.

Son passif

Emmanuel Macron est une illusion car louer sa compétence, c'est faire l'impasse sur son passif. Se présenter comme un candidat hors-système est une imposture. C'est lui qui a préparé le candidat Hollande et contribué au diagnostic erroné fait par ce dernier sur l'état est les besoins de l'économie française. Principal collaborateur du Président de la République sur les dossiers économiques entre 2012 et 2014, il a été au cœur des grands choix du quinquennat Hollande, notamment le CICE. Cette mesure au coût considérable (20 milliards d'euros par an) est aujourd'hui unanimement condamnée par les experts. Mal ciblées, les baisses de charges consenties ont profité massivement à des secteurs non exposés à la concurrence internationale qui n'avaient nul besoin du soutien de l'Etat contrairement à l'industrie exportatrice. Cette mesure restera comme un des plus grands gâchis d'argent public des années récentes.

Ses autres réformes n'ont eu aucune portée, sinon de libéraliser le transport d'autocar au détriment de la SNCF, c'est à dire faire le choix de baisser les prix des services pour les plus pauvres, plutôt qu'augmenter leurs revenus. Selon l'évaluation technique publiée par la Commission européenne début 2016, l'impact macro-économique de la loi Macron est négligeable : +0,1% de PIB à l'horizon 2020 et +0,06% pour l'emploi. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est un grand gâchis d'argent public et beaucoup de communication.

Des idées économiques qui n'ont rien de neuf

Emmanuel Macron est une illusion, car ses idées économiques n'ont rien de neuf. Il porte la pensée dominante de ses années de jeunesse. Son logiciel intellectuel est celui de Dominique Strauss-Kahn, dans les années 1990, quand il était de bon ton de dire que la France devait accepter pleinement la mondialisation, les politiques sociales de la gauche sociale-démocrate étant en mesure d'en limiter les effets négatifs par la redistribution.

On connait quel a été le bilan de cette génération de gauche « moderne ». Derrière Tony Blair, Bill Clinton et Gerhardt Schröder, elle a abandonné les classes populaires et rallié le camp des vainqueurs de la libéralisation des échanges, y compris dans des postes très lucratifs du secteur privé. Après le vote sur le Brexit et la victoire de Donal Trump, est-ce donc vraiment d'un président « social-libéral » dont la France a besoin ?

L'optimisme des années 90

Emmanuel Macron, c'est l'optimisme des années 1990 dans un monde devenu bien plus dur. C'est la foi dans une mondialisation heureuse, dans une croissance par l'innovation et l'éducation, permettant de laisser aux pays émergents l'essentiel des activités manufacturières. Mais nous n'en sommes plus là. Face à la concurrence des grands pays émergents et aux effets des nouvelles technologies, cette vision est une illusion. Non, le libre-échange généralisé n'est pas toujours une stratégie payante face à des Etats interventionnistes : une économie innovante suppose une politique industrielle forte. Non, l'emploi indépendant et les technologies de l'information ne sont pas forcément porteurs d'une société plus juste. Tout au contraire, ils sont porteurs d'inégalités accrues. Non, recréer de la cohésion sociale ne se résume à réformer la formation professionnelle.

Du courage... dans les mots

Emmanuel Macron est une illusion car son courage réformateur n'a jamais rien été d'autre que des mots. En 2015, alors ministre contestataire, il avait osé franchir les lignes rouges de la gauche en proposant de supprimer les 35 heures et de remettre en cause le statut de la fonction publique. Candidat à la présidentielle, il se garde bien de revenir sur ces propositions radicales et pourtant nécessaires. Où donc est passé le grand réformateur courageux ?

Les mesures encore très floues que le candidat commence à formuler n'ont rien de révolutionnaire. Réduire la dépense publique pour réduire les charges sur les entreprises, soutenir l'innovation, réformer la formation professionnelle, assouplir le temps de travail au niveau des accords d'entreprises. Il n'y a là rien d'original, sinon la poursuite de la politique de Manuel Valls, qui lui, a le mérite d'une certaine cohérence. La question est plutôt de savoir quelle sera l'ampleur des ajustements à conduire après 2017 et le candidat Emmanuel Macron se garde bien de donner des ordres de grandeur, de peur d'affronter l'opinion.

Pour refaire de la France une économie puissante dans le monde qui vient, nul besoin des certitudes passées d'une génération qui a échoué. Nul besoin d'un programme vague, teinté de jeunisme et d'optimisme naïf. Nul besoin d'une ambition qui esquive un discours de vérité sur les efforts à consentir. Pour réformer il faut de l'endurance, de l'expérience et des convictions chevillées au corps. Toutes choses dont Emmanuel Macron est dépourvu.

Les Arvernes sont un groupe de hauts fonctionnaires, chefs d'entreprises, essayistes, professeurs d'Université