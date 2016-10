Habitat III : le droit à la ville

Les 15 premières métropoles au monde ont aujourd'hui plus de 20 millions d'habitants. Parmi elles, uniquement New York, 8e avec ses 23 millions d'habitants, correspond à l'axe Nord-Ouest qui a prédominé sur notre planète. Il faut passer en revue les 30 premières avec plus de 12 millions d'habitants, pour voir figurer Los Angeles et Londres. Quelque 90% de la croissance mondiale urbaine se situe en Afrique et en Asie, et plus d'un tiers se concentre dans seulement trois pays : l'Inde, la Chine et le Nigeria, dans lesquels va croître, dans les trente prochaines années, une population urbaine équivalente à 1,5 fois l'Europe.

Lagos (Nigéria) compte déjà 21 millions d'habitants

L'horizon urbain s'accélère aussi dans toute l'Afrique qui basculera à plus de 50% de population citadine, avec en particulier une croissance accélérée des villes d'un million d'habitants, en parallèle des quelques grandes mégalopoles comme Lagos, Le Caire, Kinshasa, Luanda, qui continueront leur expansion irréversible. Avec environ 21 millions d'habitants (chiffres 2015 estimés) en comptant l'agglomération, une ville comme Lagos a aujourd'hui une population presque équivalente à la moitié de l'Espagne, voire à un tiers de la France.

12% de la population mondiale habite aujourd'hui dans 28 villes, mais aussi 50% de la population habite dans des villes de moins de 500.000 habitants. Les villes moyennes, entre 300.000 et 5 millions d'habitants continueront à croître. Même si en quinze ans, 41 grandes métropoles mondiales attireront 15% de la population mondiale, 45% de la population continuera à vivre dans ces villes moyennes.

Vient le temps des hypermétropoles de 50 millions d'habitants

Nous vivons un double développement urbain, d'un côté, l'hypermétropole (terme nouveau illustrant ce nouveau phénomène), où l'on voit se dessiner des régions métropolitaines, à 50 millions d'habitants, comme celles de Shanghai et Canton, et de l'autre côté, une forte migration de la ruralité vers les 4.000 villes de 500.000 à 1.500.000 habitants, portées par un développement pour l'essentiel informel et sans aucune planification en amont pour les services, y compris essentiels, à l'habitat urbain.

C'est ce panorama urbain mondial qu'il faut mettre en rapport avec la réunion de 192 pays à Quito à l'occasion de HABITAT III et la signature du nouvel agenda urbain.

Un nouvel accord - hélas! - non contraignant

Le nouvel agenda urbain - hélas ! à la différence de la COP22 à Paris - n'est pas un accord contraignant. Il s'agit d'une « vision et de valeurs communes partagées », en vue de développer des villes et territoires urbains plus sûrs, inclusifs, résilients et durables. Tous les quatre ans, il y aura un rapport de suivi concernant la mise en conformité avec les objectifs du développement durable. Point important, pour la première fois, l'ONU reconnaît la force des villes avec les organisations internationales représentant les Maires et Dirigeants de Collectivités Locales, et encourage leur gouvernance ainsi que la participation de l'ensemble des acteurs de la ville, à ses étapes de production et de gestion. Outre la refonte de ONU HABITAT, il reste néanmoins, en suspens, les questions suivantes : Qui mettra en œuvre ces accords ? A qui appartient la ville ? Le droit à la ville est aujourd'hui inséparable de la démocratie et du respect des droits humains, et pour commencer les services basiques... On est encore loin du compte sur notre planète urbanisée.