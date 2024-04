Spatial : pourquoi Unseenlabs va rester un leader implacable dans la détection radiofréquence

Méthodiques et innovants, les frères Galic (Clément et Jonathan), les cofondateurs à la tête d'Unseenlabs depuis 2015, se la jouent comme de véritables outsiders, qui font tout pour ravir la place de leader. Sauf que la PME bretonne, pionnière de l'intelligence par radiofréquence (RF) depuis l'espace, est déjà leader dans son domaine. Résultat, Unseenlabs, qui opère aujourd'hui une constellation de 13 satellites - les BRO - conçue pour la surveillance maritime, s'apprête à désespérer une nouvelle fois la concurrence. Et à s'attaquer à de nouveaux marchés dans le domaine de la surveillance (terrestre et spatiale).

Comment ? En développant une nouvelle constellation de satellites dont les premiers seront en orbite dès le début de 2026 grâce à une levée de fonds de 85 millions d'euros. Cette nouvelle constellation est « la suite logique » de l'histoire d'Unseenlabs, explique le PDG de la PME spatiale Clément Galic dans un entretien accordé à La Tribune. « La nouvelle génération de satellites est un prolongement de ce qu'on sait faire. Ils vont s'intégrer naturellement dans la constellation. Il n'y aura pas de changement brutal mais une phase de recouvrement. C'est la suite du mouvement que nous voulons imprimer », souligne-t-il. L'objectif prévu dès le départ est simple : « nous voulons démultiplier de nouvelles verticales et agrandir la taille de notre marché »., note le PDG d'Unseenlabs.

Terre, mer et espace

Unseenlabs, c'est la petite société qui monte, qui monte... dans le spatial au même titre que Kineis et Prométhée, les pépites françaises. Et surtout la PME bretonne délivre à ses clients grâce à ses treize satellites en orbite, qui ont amélioré la détection, le suivi et la caractérisation des navires en mer. Des satellites essentiels et décisifs pour fournir des renseignements pour lutter contre la pêche illégale, la piraterie et d'autres activités illicites, en couvrant de vastes zones en mer. La PME va poursuivre en 2024 sa montée en puissance avec le lancement de quatre satellites supplémentaires. Objectif, disposer à terme d'une constellation de 20 à 25 satellites en orbite.

Toutefois, les frères Galic voient au-delà. Fort des succès technologiques, opérationnels et commerciaux, Unseenlabs s'apprête à élargir les capacités de surveillance de sa constellation aux domaines terrestre et spatial, en plus du secteur maritime, avec sa prochaine constellation de nouvelle génération. Le chiffre d'affaires d'Unseenlabs se partagera à terme à 50/50 environ entre la surveillance maritime et les nouveaux marchés visés. « Nous comptons garder ce prisme maritime qui est un marché où on est bien et à l'aise », avertit Clément Galic. Cette nouvelle flotte, composée de satellites nouvelle génération de 150 kilos, sera conçue pour des missions plus larges dans les domaines maritime, terrestre et spatial en vue d'améliorer la sécurité et les règles de conformité.

« Le lancement de notre constellation de satellites nouvelle génération représente une étape cruciale dans notre parcours. Cette expansion vers la surveillance terrestre et spatiale illustre notre engagement à innover en matière de solutions globales de surveillance. Nous ne faisons pas qu'étendre notre portée ; nous redéfinissons les normes de l'industrie », explique le PDG d'Unseenlabs, Clément Galic, cité dans le communiqué.

Un constellation beaucoup plus performante

Selon Unseenlabs, la technologie unique et brevetée de mono-satellite RF se distingue des systèmes tri-satellites utilisés par la concurrence. « Son approche innovante permet à un seul satellite d'effectuer indépendamment des autres la collecte de renseignements RF. Cela fournit une solution résiliente et économique, permettant une réduction significative des coûts opérationnels. Cet avantage technologique assure une couverture mondiale constante et un fonctionnement en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelles que soient les conditions météorologiques », explique la PME bretonne.

Sur terre, la nouvelle constellation suivra des émissions RF provenant d'appareils tels que les téléphones par satellite et les brouilleurs, tout en renforçant davantage la capacité de surveillance maritime déjà existante. La nouvelle constellation offrira « une précision et une flexibilité sans précédent dans divers domaines. (...) Nous surveillerons et analyserons les émissions RF plus efficacement que jamais, garantissant ainsi une livraison rapide et précise de l'information en temps quasi réel », assure le directeur technique d'Unseenlabs, Jonathan Galic. « Cette constellation fera beaucoup plus que la génération actuelle sur la surveillance maritime. Nous disposerons de services de surveillance maritime plus aboutis que ce qu'on a aujourd'hui », résume Clément Galic. Une constellation plus performante qui permettra à Unseenlabs d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2030.