Nantes ou la promesse des transitions

« Relever le défi des transitions écologiques et numériques, mettre l'égalité réelle au cœur de l'action, agir dans nos grands quartiers populaires ou les zones rurales fragiles avec la même détermination pour en finir avec ces fractures inacceptables, construire une nouvelle alliance des territoires entre villes et campagnes, libérer les énergies dans tous les domaines, économique, culturel, associatif, et protéger les plus modestes, assurer la sécurité, ouvrir de nouvelles perspectives pour une démocratie citoyenne et collaborative », telles sont les missions que s'assigne Johanna Rolland, maire de Nantes depuis 2014.

En matière de convergence entre territoires, de vie urbaine et vie citoyenne, d'usages du numérique, de qualité de vie ou encore de construction d'un écosystème citoyen engagé, la métropole nantaise est d'ores et déjà en pointe.

Le nouveau paysage de la métropole

La friche industrielle du Bas-Chantenay bientôt transformée en « Jardin extraordinaire » traversant la Loire pour accueillir l'Arbre aux hérons ; la ZAC de Pirmil-Les îles, ses 4.000 logements et ses 2.000 emplois, nouvelle brique d'une métropole polycentrique... De nombreux projets témoignant de la créativité locale donnent corps à ces ambitions et transforment le paysage de la métropole.

Sur un espace interurbain de 1.872 kilomètres carrés dont de vastes étendues naturelles, le Pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire abrite 830.000 habitants. Ses 61 communes, regroupées en 6 intercommunalités, font face à d'importants enjeux pour les années à venir : croissance démographique, soutien aux filières économiques innovantes et structurantes du territoire, essor des déplacements doux, préservation des espaces agricoles, réduction des émissions de gaz à effet de serre, protection de la biodiversité, etc.

60 millions d'euros pour les startups de l'écosystème nantais

Symbolisé par la French Tech et la Nantes Tech, l'écosystème nantais, qui place les technologies au service de la vie citoyenne, de la création d'emplois, de l'innovation, des startups et de l'investissement, est particulièrement vivace. En témoigne le bond des montants levés par les startups locales, passés de 6,4 millions d'euros en 2014 à... 60 millions d'euros en 2016.

Pionnières en matière d'ouverture de leurs données publiques, la Ville de Nantes et Nantes Métropole ont lancé dès novembre 2011 le site data.nantes.fr, riche d'une quarantaine de jeux de données portant sur la mobilité, l'environnement, la culture, l'urbanisme... Depuis la fin 2012, ces données sont mises en commun avec celles du département de Loire-Atlantique et de la région Pays de la Loire sur une plateforme mutualisée. Ce sont aujourd'hui plus de 440 jeux de données qui ont été publiés sur cette plateforme innovante.

Laboratoire d'idées, de jour comme de nuit

Démultipliés par les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, l'intelligence urbaine et les nouveaux usages citoyens font éclore de nouvelles initiatives favorisant l'implication citoyenne. Transparence, open data, services publics ouverts, plateformes numériques, participation de la société à la gouvernance des territoires, libre accès à l'information... la métropole de Nantes, véritable laboratoire d'idées et d'expériences à ciel ouvert, a placés ces enjeux majeurs au cœur de sa démarche.

Nantes, où 1 actif sur 5 travaille la nuit, vit pleinement cette problématique qui rejoint celle de la temporalité de la ville et du chrono-urbanisme, et qui est aussi un enjeu économique et d'emploi. Ville du jour et de la nuit, ville qui dort, qui s'amuse et qui travaille, Nantes est dotée d'un Conseil de la Nuit qui en fait tout à la fois un espace de liberté, un lieu de rencontre, de gisement d'emplois, de découverte et de création.

Grand débat public et conférences thématiques

Transitions écologiques et numériques ; nouvelle alliance des territoires entre centre-ville, quartiers populaires et campagnes ; libération des énergies urbaines économiques, culturelles et associatives ; élaboration d'une démocratie citoyenne et collaborative, ou encore, conciliation de la ville de jour et de la ville de nuit... c'est autour de ces différentes transitions que s'articulera la deuxième édition du Forum Smart City Nantes, qui se tiendra les 3 et 4 avril prochains.

Le 3 avril en fin de journée, le Lieu Unique accueillera un grand débat public animé par Carlos Moreno, auquel participeront notamment la maire de Nantes Johanna Rolland, le géographe Luc Gwiadzinski et la prospectiviste Carine Dartiguepeyrou.

Ces experts et bien d'autres encore, issus de la société civile ou du monde de l'entreprise, seront également présents le 4 avril, pour cinq tables-rondes dédiées à ces transitions, précédées chacune de keynotes confiées à des personnalités de notoriété internationale.

___

>> Inscrivez-vous et réservez vos places au

2e FORUM SMART CITY NANTES, les 3 et 4 avril 2017 >>