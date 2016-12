Altice songe bien à introduire en Bourse ses activités américaines

Le groupe de médias et télécoms Altice, propriété de l'homme d'affaires Patrick Drahi, a confirmé jeudi étudier une introduction en Bourse d'une part minoritaire de ses activités américaines. "Altice N.V. (...) étudie la possibilité d'une introduction en Bourse (IPO) d'une part minoritaire de ses opérations américaines, Altice USA", indique un communiqué.

"Aucune décision n'a été prise à ce stade sur la structure ou le calendrier d'une IPO, et aucun engagement n'a été pris allant dans le sens de la poursuite d'une IPO", précise le texte. Une source bancaire avait indiqué à l'AFP en octobre qu'une telle opération était envisagée pour lever des fonds qui aideraient à financer la croissance américaine du groupe via de nouvelles acquisitions.

Altice USA, le quatrième câblo-opérateur américain

Le groupe, coté aux Pays-Bas, qui a connu une croissance accélérée après une série d'acquisitions aux Etats-Unis et en Europe, affiche une dette nette de près de 50 milliards d'euros (49,282 milliards), soit 5,7 fois son résultat brut d'exploitation. Une cotation distincte de sa filiale américaine devrait lui donner plus de moyens pour financer ses ambitions notamment dans la consolidation du câble américain.

Altice USA, filiale américaine du groupe, a aussi annoncé au début du mois vouloir déployer un réseau de fibre optique d'une capacité d'au moins 100 mégabits par seconde en débit ascendant ou descendant. Altice a fait des Etats-Unis, pays où les abonnements au câble coûtent souvent nettement plus du double des offres proposées en France, sa priorité. Le géant des médias et des télécoms espère y générer plus de la moitié de ses revenus à moyen terme. Altice USA est le quatrième câblo-opérateur américain avec une présence dans une vingtaine d'Etats dont New York.

(avec AFP)