Ericsson poursuit son chemin de croix

Le groupe, engagé dans une profonde restructuration, a lancé un vaste programme de suppressions de postes, à hauteur de 5.000 collaborateurs dans le monde. (Crédits : © Bob Strong / Reuters)

En difficulté face à la concurrence de Nokia et du chinois Huawei, l’équipementier télécoms suédois a clôturé le quatrième trimestre 2016 sur une perte nette de 1,6 milliard de couronnes suédoises (169 millions d’euros), contre un bénéfice de 7 milliards à la même période un an plus tôt.