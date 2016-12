Explosion d'iPhone : Apple rejette toute responsabilité

"Des dégâts physiques externes." Pour le géant américain de l'électronique Apple, pas de doute, l'explosion et la combustion d'iPhone n'est pas due à un problème de sécurité. Une autorité de défense des consommateurs de Shanghai avait pourtant annoncé la semaine dernière avoir reçu ces derniers mois huit rapports faisant état d'iPhone ayant spontanément pris feu lorsqu'ils étaient utilisés ou en charge en Chine. Parmi les incidents rapportés, une Chinoise a assisté en août à l'explosion de son iPhone 6s Plus, qui a fendillé l'écran et noirci le dos de l'appareil.

Dans un communiqué transmis à l'AFP mardi soir, Apple affirme avoir récupéré les téléphones incriminés pour les soumettre à des tests. "Les appareils déjà analysés ont clairement montré que des dégâts physiques externes ont entraîné les incidents thermiques", a indiqué une porte-parole du géant californien. "Nous considérons la sécurité comme une priorité absolue et n'avons rien trouvé de préoccupant sur ces produits", a-t-elle assuré.

Remplacement de produits

Apple s'est proposé le mois dernier de remplacer en Chine les appareils des utilisateurs d'iPhones 6s produits en septembre et octobre 2015 si leurs téléphones s'éteignaient automatiquement sans raison. L'entreprise avait cependant assuré que cela ne constituait pas un problème de sécurité.

Le grand concurrent d'Apple, le sud-coréen Samsung, avait annoncé début septembre le rappel mondial de 2,5 millions d'exemplaires de sa nouvelle phablette, le Galaxy Note 7, en raison de batteries défectueuses ayant carbonisé certains téléphones.

(Avec AFP)