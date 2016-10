LinkedIn "Open Candidates", ou comment chercher un nouveau job incognito

Etre lassé de ses conditions de travail, ou tout simplement prétendre à un salaire plus élevé, les raisons ne manquent pour chercher à changer de poste, voire d'entreprise. Aborder les démarches est souvent délicat pour les candidats en activité, surtout lorsqu'ils veulent laisser leur employeur dans l'ignorance. LinkedIn l'a bien compris. Le réseau social professionnel vient de lancer "Open Candidates", un service qui permet aux utilisateurs de signaler leur disponibilité en toute discrétion.

En cochant la case "activé", les candidats peuvent avoir leur profil affiché sur le réseau des recruteurs. Ils renseignent quel type de poste et de contrat ils recherchent, ainsi que le lieu et leurs disponibilités. Les services de ressources humaines intéressés contactent alors les candidats par InMail - le service de messagerie du réseau social. À aucun moment l'employeur n'a connaissance, ni de la recherche, ni de la prise de contact. Selon LinkedIn, les candidats ont deux fois plus de chance de recevoir un message de recruteurs avec Open Candidates.

LinkedIn: Open Candidates Feature Lets You Privately Announce You're Open to Job Offers https://t.co/4nOe5PtoOr pic.twitter.com/6edRcizmwd — Tom Action (@TomMSFT) October 7, 2016

LinkedIn ne garantit pas l'absence de fuite

Chaque recruteur détient un identifiant particulier sur LinkedIn. Via Open Candidates, le robot du réseau social sélectionne les entreprises potentiellement intéressées en fonction de leur identifiant, et prend soin d'exclure celui de l'employeur du candidat, ainsi que des entités du même groupe. Par exemple, si quelqu'un travail chez Louis Vuitton, la demande ne sera pas communiquée aux recruteurs de Kenzo (deux marques du groupe LVMH).

Cependant, LinkedIn met tout de même les utilisateurs en garde contre des défaillances. Le réseau social ne garantit pas que son système fonctionne à tous les coups, car il suppose que les informations des candidats et des employeurs sont à jour et que les identifiants des entreprises sont correctement enregistrées. Ce qui n'est pas toujours le cas, rappelle le site d'information américain Quartz.

Pour l'instant Open Candidates n'est disponible qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Déjà un million d'inscrits sur le réseau social utilise cette nouvelle option, selon LinkedIn. Le réseau social, racheté 26 milliards de dollars par Microsoft en juin dernier, compte 433 millions d'utilisateurs dans le monde.