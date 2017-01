Streaming musical : l'avenir incertain de Soundcloud malgré son offre payante

2017 commence fraîchement pour Soundcloud. La plateforme de streaming musical s'est inquiétée de l'état de sa trésorerie pour "sa capacité à poursuivre son activité" lors de la publication annuelle de ses comptes cette semaine par la Companies House au Royaume-Uni. "Le lancement d'un nouveau service d'abonnement comporte des risques financiers liés aux résultats d'exploitation et aux flux de trésorerie du groupe", a déclaré l'entreprise dans le dossier réglementaire, rapporte Bloomberg. "La survenance de ces risques peut affecter sérieusement la capacité du groupe à générer suffisamment de liquidités pour couvrir les dépenses prévues et pourrait obliger le groupe à lever des fonds supplémentaires qui n'ont pas encore été approuvés." En 2016, Soundcloud a réalisé une levée de fonds de 30 millions de dollars en dettes et de 70 millions de dollars en capital auprès de Twitter Ventures.

Sans modèle économique, Soundcloud était entièrement gratuit depuis sa création en 2007. Le petit nuage orange a lancé une offre payante en mars 2016 seulement - bien après ses concurrents Spotify et Apple Music. Son service "Soundcloud Go" est disponible uniquement dans huit pays pour le moment - Etats-Unis, Royaume-Uni, Irlande, France, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et Allemagne. Si les chiffres officiels n'ont pas été communiqués par Soundcloud, l'offre aurait attiré seulement 250.000 abonnés selon un analyste cité par Bloomberg - contre 40 millions d'abonnés payants pour Spotify et 20 millions pour Apple Music.

Google serait "très intéressé" par le rachat de Soundcloud

Soundcloud décrit son nouveau service d'abonnement comme essentiel pour ses projections de trésorerie "pour les trois prochaines années", rapporte le Financial Times. Encore faut-il convaincre les utilisateurs de passer à la caisse. Contrairement à Apple et Spotify, qui attirent les mélomanes à grands coups d'exclusivités (Drake, Frank Ocean, Britney Spears...), la plateforme suédoise a fait des labels indépendants et des artistes amateurs sa spécialité. Elle revendique 135 millions de chansons disponibles - contre 30 millions en moyenne pour ses concurrents. "Nous sommes sur une voie très positive pour atteindre notre objectif de permettre à tous les créateurs d'être rémunérés pour leur travail, tout en construisant une plate-forme financièrement durable", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Selon Bloomberg, la société envisagerait de se vendre. Spotify a renoncé début décembre à acheter Soundcloud pour 1 milliard de dollars, a annoncé TechCrunch. Un nouveau candidat potentiel s'est manifesté cette semaine. D'après Music Business Worldwide, Google serait "très intéressé" par le nuage orange pour 500 millions de dollars. En 2015, Soundcloud a totalisé 51,2 millions de pertes d'exploitation contre 39 millions en 2014. Ses revenus ont augmenté de 22% pour s'établir à 21,1 millions d'euros.