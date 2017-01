"Explicite", un nouveau média lancé par 50 anciens d'I-Télé

Au revoir I-Télé, bonjour "Explicite" ! Une cinquantaine d'ex journalistes de la chaîne d'information en continu lancent ce vendredi un nouveau média, qui sera diffusé uniquement sur les réseaux sociaux. L'annonce a été faite sur France Inter par deux de ses membres, Olivier Ravanello et Sonia Chironi, qui ont aussi posté des vidéos sur Twitter.

Hey, on est de retour...

On a décidé de s'associer pour vous informer & vous écouter.

En toute indépendance :)



Bienvenue sur #Explicite 🎈 — EXPLICITE (@expliciteJA) 16 janvier 2017

Ce collectif, baptisé "Journalistes associés", réunit plus de la moitié des 97 journalistes (sur 120) qui ont démissionné de la chaîne d'info depuis novembre (85 en CDI et 12 pigistes) après 31 jours de grève contre la stratégie de leur actionnaire Vincent Bolloré. L'homme d'affaire voulait notamment imposer la présence à l'antenne de Jean-Marc Morandini, mis en examen pour "corruption de mineur" et "corruption de mineur aggravée".

Investiture de Donald Trump en direct

Sous quelle forme fonctionnera ce nouveau média ? Une chose est sûre, il ne respectera pas les codes "classiques" d'une chaîne d'information. "Le plateau ce sera le terrain" a expliqué Sonia Chironi au micro de France Inter. Avec pour commencer, une énorme actualité : l'investiture de Donald Trump, ce vendredi. "On y sera" ont affirmé les deux membres d'"Explicite".

Olivier Ravanello a en outre dévoilé que l'information qu'ils produiront "sera proposée de manière organisée, éditorialisée - pas de l'opinion -, qui sera proposée sur Twitter, Facebook et YouTube pour aller à la rencontre de ceux qui s'informent sur les réseaux". Des "Live" interactifs sont présents avec les internautes pour qu'ils puissent poser directement leurs questions aux reporters.

Modèle économique à trouver

Côté financements, la trésorerie est précaire. La cinquantaine de journalistes va travailler bénévolement "dans les six mois qui viennent" a précisé Olivier Ravanello, en ayant pour seules ressources leurs indemnités de départ d'I-Télé. Conscients de la fragilité du modèle, les deux journalistes se sont dits ouverts à un rachat sous conditions par un investisseur. "C'est le seul moyen d'être viable. Mais la première chose dont on lui parlera, ce sera une charte. Et s'il ne la signe pas, il ne rentrera pas. C'est nous qui posons les conditions, maintenant", ont conclu les deux journalistes.

En attendant, un appel aux dons via le crowdfunding va être lancé pour couvrir les frais de missions. Les journalistes prévoient des coûts de production "dix fois moins importants" que ceux d'une télévision classique.

(Avec AFP)