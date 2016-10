Orange continue de voir ses ventes progresser

Les trimestres se suivent et se ressemblent chez Orange. L'action du leader français des télécoms prenait plus de 3% mardi matin à la Bourse de Paris, soutenue par un chiffre d'affaires en légère progression sur le troisième trimestre de 0,4% et des objectifs confirmés. A 10 heures, le titre gagnait 3,59% à 14,59 euros, prenant la tête de l'indice CAC 40 en hausse de 0,26%.

"Cela devient une habitude pour Orange : les chiffres sont parfaitement en ligne ou presque avec les attentes", ont noté les analystes de Aurel BGC. Cette publication est globalement "en ligne avec le consensus aussi bien pour les ventes que pour l'Ebitda", ont également relevé les analystes de Credit Suisse en mettant en exergue une "solide dynamique commerciale" et "une performance rassurante".

La France reste en recul

Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes du groupe sont en progression de 1,9% (+0,5% en données comparables) à 30,4 milliards d'euros, avec un excédent brut d'exploitation (Ebitda) en hausse de 1,7% (+0,2% en données comparables), à 9,51 milliards d'euros. Principal marché du groupe, la France reste toujours en recul sur le trimestre, de 0,5% (-0,6% en données comparables), à 4,77 milliards d'euros, malgré une progression du nombre d'abonnés très haut débit, tant fixe que mobile.

Ailleurs en Europe, les ventes sont en progression de 0,7% (+2,8% en données comparables), à 2,67 milliards d'euros, tirées en particulier par l'Espagne qui progresse de 5,9% (+7,8% en données comparables) à 1,29 milliard d'euros. "L'Espagne permet au groupe d'être dans le vert au niveau des revenus grâce à une croissance comparable de 7,8%", a également souligné Aurel BGC.

(avec AFP)