Rejet de l’OPE d’Altice sur SFR : Combes "dans l’incompréhension la plus totale"

Le directeur général d'Altice Michel Combes a fait part, mardi, de sa totale incompréhension après la décision de l'AMF de déclarer non-conforme l'OPE de son groupe sur SFR, une opération qu'il a exclu de relancer avec des termes améliorés. Dans une décision rare dont les motivations n'ont pas été détaillées pour l'instant, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a bloqué l'offre publique d'échange de la holding de Patrick Drahi sur le solde du capital de l'opérateur télécoms français. "Je suis dans l'incompréhension la plus totale", a déclaré à Reuters Michel Combes.

Selon le dirigeant, le gendarme de la Bourse s'est prononcé, pour rendre sa décision, sur les termes économiques de l'opération, ce qui constitue à ses yeux un revirement de jurisprudence. "C'est un changement de règle du jeu en plein milieu du gué. A un moment où d'aucuns s'interrogent pour savoir, dans le cadre du Brexit, où devraient migrer les grands centres de décisions économiques et financiers européens, (...) on envoie un signal d'imprévisibilité totale sur le contexte dans lequel on opère", a-t-il estimé.

« Nous passons à autre chose »

Le dirigeant d'Altice a exclu de relancer l'opération en améliorant des termes financiers jugés peu favorables pour les actionnaires de SFR. Le groupe de Patrick Drahi proposait 8 nouvelles actions Altice pour 5 actions SFR Group, une parité d'échange située dans le bas de la fourchette estimée par le cabinet indépendant Accuracy, qui a toutefois considéré la transaction équitable. Un actionnaire minoritaire de SFR, le fonds CIMA, avait envoyé un courrier à l'AMF pour contester les termes de l'opération.

"L'offre s'arrête et maintenant nous passons à autre chose", a expliqué Michel Combes qui estime cependant que la décision de l'AMF risque d'ouvrir la boîte de Pandore. "Maintenant tout le monde va pouvoir appeler l'AMF pour contester les termes qui sont mis sur la table", a-t-il prévenu. Interrogé par Reuters, l'AMF s'est refusée à tout commentaire sur les motifs de sa décision, renvoyant à un document détaillé qui devrait être publié mercredi soir.

(avec Reuters)