Damae Medical à quelques pas de la commercialisation de son "détecteur" de cancer

Damae Medical espère étendre l'usage de sa technologie à d'autres cancers. "Suite à une opération dans le cadre d'un cancer du sein, la technologie de Damae pourrait permettre de vérifier qu'il ne reste plus de cellule cancéreuse, par exemple", explique Anaïs Barut, cofondatrice de la société. (Crédits : Capture d'écran Youtube Damae)

L'année 2017 est cruciale pour la startup française. Elle espère commercialiser en 2018 son appareil capable de détecter des mélanomes à des stades précoces, après avoir passé la phase des essais cliniques au deuxième semestre. Avec à la clé, une pénétration des marchés français et allemand, et plus tard une expansion au niveau international.