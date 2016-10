Trois conseils pour réduire sa facture énergétique

Selon le dernier baromètre du médiateur national de l'énergie publié le 18 octobre 2016, la part de Français préoccupés par leur consommation d'énergie est en baisse, passant de 79 à 71% entre 2012 et 2015. Cette part demeure quoiqu'il en soit très importante et elle est en grande partie explicable par une plus grande confiance dans le niveau des prix, comme l'explique Jean Gaubert : "Si les consommateurs sont aujourd'hui un peu moins préoccupés par leurs factures et ont une perception plus positive de l'ouverture des marchés, c'est avant tout dû à la conjugaison de températures plus douces et à la baisse des prix de l'énergie." Il existe pourtant toujours une marge importante pour les consommateurs et voici 4 conseils pratiques pour réduire significativement le montant de votre facture de gaz et/ou d'électricité.

1. Modifier sa façon de consommer

Tout est une question d'habitude. Il y a celle que l'on connaît déjà, privilégier les douches aux bains, éteindre les appareils électroniques au lieu de les mettre en veille, et celle que l'on connaît moins. Par exemple, en matière de chauffage, il ne faut surtout pas surchauffer les pièces, ni faire de grands écarts de températures. Ainsi, l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) préconise de chauffer les pièces à vivre à 19°C et les chambres à 17°C. De même, pour aérer votre logement, il est préférable d'ouvrir les fenêtres en grand pendant 5 minutes, en éteignant le chauffage au préalable, plutôt que de laisser la fenêtre légèrement ouverte pendant plus longtemps.

Enfin, il est fortement recommandé d'utiliser les appareils énergivores en dehors des heures de pic de consommation. Par exemple, lancer votre machine à laver entre 19h et 20h n'est peut-être pas la meilleure des idées. La programmer de nuit, si votre isolation sonore le permet, sera beaucoup moins énergivore.

2. Trouver une meilleure offre

Si malgré tous vos efforts et vos bonnes habitudes, la facture n'est toujours pas suffisamment réduite, il faut envisager de changer d'offre. C'est en tout cas ce que préconise Gaël Duval, fondateur du comparateur JeChange.fr, surtout si vous êtes encore chez EDF ou Engie (ex-GDF) : "l'opérateur historique est toujours plus cher et l'économie en changeant d'offre, peut aller jusqu'à 10% du montant de vos factures". Le baromètre Energie-Info 2016 met d'ailleurs en lumière une meilleure connaissance des consommateurs quant à la possibilité de changer d'opérateur. Ils sont plus de la moitié à savoir que c'est possible aujourd'hui alors qu'ils n'étaient qu'un tiers en 2007, au moment de l'ouverture des marchés à la concurrence. Quoiqu'il en soit, ils sont "76% à ne pas avoir l'intention de changer de fournisseur d'énergie", selon le baromètre. La clé réside donc dans l'information, et en particulier celle sur le changement : "C'est le grand fantasme, les gens ont peur de ne pas avoir d'électricité s'ils changent; alors qu'il y a exactement le même risque qu'avec un opérateur historique car le réseau reste le même", précise Gael Duval. En cas de changement d'offre, le consommateur restera en effet quoiqu'il en soit relié au réseau ERDF pour l'électricité ou GRDF pour le gaz.

3. Effectuer des travaux de rénovation

Si vous voulez voir plus grand, vous pouvez envisager la possibilité de rénover votre logement. A long terme, c'est probablement la solution la plus efficace. "L'isolement est la première source de fuite énergétique", confirme Gael Duval. Il est donc conseillé de commencer par l'isolation des murs, sols et plafonds afin d'obtenir une vraie réduction de votre consommation. Vous pouvez aller plus loin en envisageant de compléter ces travaux par le remplacement de vos appareils de chauffage par des dispositifs plus modernes et plus écologiques.

Si vous hésitez à sauter le pas et à entreprendre des travaux d'une telle envergure, sachez qu'il existe de nombreuses aides financières à la rénovation énergétique.