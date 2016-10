Dubaï a lancé les travaux de la plus haute tour du monde

Dubaï poursuit ses projets dans la folie des grandeurs. Après avoir construit le plus haut gratte-ciel au monde qui culmine déjà à 828 mètres, le souverain de Dubaï, le cheikh Mohamed ben Rached Al-Makhtoum, a donné le coup d'envoi des travaux de construction de la tour de Dubaï Creek Harbor, au centre de la cité État il y a quelques jours.

The new tower sets another challenge in the history of human architecture: a race the UAE deserves to lead. pic.twitter.com/TH6wmU6ZWi — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 10 octobre 2016

"La structure sera la tour la plus haute du monde en 2020", année de l'Exposition universelle qui se tiendra à Dubaï, souligne un communiqué publié à l'occasion. En avril, le géant de l'immobilier Emaar avait annoncé la construction de cette tour en indiquant qu'elle serait plus haute que Burj Khalifa, mais sans préciser sa hauteur exacte. Emaar avait estimé le coût de construction à environ un milliard de dollars.

Conçue par l'architecte hispano-suisse Santiago Calatrava Valls, la tour sera dotée d'une plateforme d'observation, en plus de 18 à 20 étages qui accueilleront des restaurants et des hôtels, a précisé le président d'Emaar, Mohamad Alabbar. La future tour qui évoquera par sa structure la forme d'un minaret sera arrimée au sol par des câbles. Au mois d'avril, une présentation de la maquette avait été faite pour préciser l'ampleur et la forme du projet.

Démesure des tours

Dans la course au bâtiment le plus haut du monde, la firme Kingdom Holding du prince milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal a lancé la construction à Jeddah, ville portuaire saoudienne sur la mer Rouge, d'une tour qui doit également culminer à plus d'un kilomètre de hauteur. Elle devrait être opérationnelle en 2019.

D'après les données du centre skyscraper, le monde arabe et l'Asie dominent le classement des constructions les plus impressionnantes en termes de hauteur. En effet, la seule tour en dehors de ces zones géographiques est le One World Trade Center de New-York qui culmine à 541 mètres comme l'indique le graphique ci-dessous.

(Avec AFP)