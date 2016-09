La France fait un bond au classement des meilleurs pays pour l’expatriation

La France deviendra-t-elle le nouvel eldorado pour les expatriés ? Cette question, qui peut faire sourire (jaune), mérite d'être posée à la lecture de la 9ème édition de l'étude mondiale HSBC "Expat Explorer", dont les résultats ont été publiés le 21 septembre 2016. La France fait un bond de 8 places au classement, se plaçant cette année à la 21ème place. Mieux, elle passe devant la Belgique, les Etats-Unis et, cerise sur le gâteau, le Royaume-Uni dans ce classement basé sur le ressenti des expatriés présents dans chacun de ces pays.

Cette année, HSBC a pu compter sur les réponses de près de 27.000 expatriés, contre 22.000 l'an passé, installés dans 190 pays. La banque en tire donc un classement des 45 pays où les expatriés se sentent le mieux, en se basant sur un certain nombre de critères, regroupés en trois catégories : Economie, Expérience, Famille. Une note est attribuée pour chacune de ces catégories et la moyenne des trois constitue la note retenue pour faire le classement. Singapour est une nouvelle fois premier du classement, se classant deuxième de la partie économie, quatrième de la partie Expérience et troisième de la partie Famille. La Nouvelle Zélande (première en Expérience) et le Canada complètent le podium.

"French way of life" et vie de famille comme atouts majeurs

La France réussit donc une belle percée au classement malgré une note toujours aussi mauvaise pour la partie économique. En effet, elle ne se classe que 36ème sur cette partie qui regroupe des critères liés aux finances personnelles (surtout au salaire), à l'économie locale (facilité d'entreprendre, par exemple) et au monde du travail (possibilité d'avancement professionnel).

L'Hexagone se rattrape grâce à une belle 9e place sur la partie "Expérience", les expatriés semblant apprécier "the French Way of life", comme l'avance l'étude écrite en anglais (consultable à la fin de cet article). Venus pour 47% d'entre eux pour avoir une meilleure qualité de vie, ils sont 69% à avoir perçu une amélioration dans ce domaine, contre respectivement 32 et 52% en moyenne mondiale. Le système de santé français semble également séduire les expatriés, qui perçoivent une amélioration de leur santé à 52%, contre 38% en moyenne sur l'ensemble des pays de l'étude. La vie de famille en France est également plutôt bien perçue par les expatriés (13ème place du classement) : le coût de l'éducation, moins cher que dans leur pays d'origine selon 59% des sondés, ou la qualité de vie des enfants, considérée comme meilleure par 3 expatriés sur 5, sont ainsi particulièrement appréciés.

Et même au niveau économique, tout n'est pas si noir pour les expatriés présents dans l'Hexagone. Ils sont par exemple 72% à valoriser le meilleur rapport entre travail et vie personnelle. Plus surprenant, 69% d'entre eux ont investi dans l'immobilier en France, alors que c'est le cas de seulement 32% des expatriés au niveau mondial, ce qui fait de la France le premier pays européen et le vice-champion du monde en la matière ! Si l'on voulait faire du mauvais esprit, on pourrait tenter d'expliquer ce résultat par le montant trop élevé des loyers dans certaines grandes villes françaises, qui pousserait les expatriés à envisager l'achat immobilier plus facilement...