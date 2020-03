Bayer, Daimler ou encore BMW intégrés dans un indice boursier basé... sur le développement durable

(Crédits : Regis Duvignau)

L'indice Dax 50 ESG, lancé mardi et censé regrouper les groupes satisfaisant à des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance, accueille en son sein Daimler, éclaboussé par le "Dieselgate", mais aussi Bayer, pourtant condamné aux États-Unis à cause du désherbant controversé Round up de sa filiale Monsanto.