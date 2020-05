Malgré des IPO à l'arrêt, les marchés prêts à seconder les banques dans l'effort de financement

Crise du coronavirus oblige, les introductions en Bourse devraient se faire rares cette année, en France comme ailleurs. Mais pour les entreprises en quête de refinancement, le recours aux marchés reste une option de choix.

Après une année 2018 et un début 2019 plutôt décevants en matière d'IPO - concurrence du capital-investissement oblige -, l'horizon semblait pourtant se dégager en septembre, quelques semaines avant la retentissante privatisation de la Française des Jeux.

À l'échelle mondiale, "nous avons eu un premier trimestre 2020 exceptionnel avec une progression de 89% des montants levés en Bourse" sur un an, quoique surtout grâce à l'Asie et à de grosses opérations chinoises préparées avant la crise du Covid-19, relève auprès de l'AFP Franck Sebag, responsable du département des sociétés en forte croissance chez EY.

Depuis fin février toutefois, "nous avons connu le choc le plus rapide et le plus violent que l'on ait eu sur les marchés financiers dans ces dernières décennies", rappelle Camille Leca, responsable des activités de cotation pour la France chez Euronext, interrogée par l'AFP.

Dans ce contexte hautement incertain, même si les mesures de soutien massives décidées très rapidement par les pouvoirs publics et les banques centrales ont permis un retour des investisseurs dès la mi-mars, les projets d'introductions en Bourse devraient subir un sérieux coup de frein ces prochains mois.

La dernière en date sur le marché français, celle de l'entreprise spécialisée dans les jeux vidéo Nacon, s'est faite début mars et depuis, une vingtaine de sociétés en France ont mis leur projet d'IPO en attente, selon Camille Leca.

"Il n'y a plus d'IPO en France depuis la crise et de façon anecdotique en Europe", constatait début mai le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) Robert Ophèle, lors d'une audition à l'Assemblée nationale. "C'est normal car quand on entre en Bourse, il faut raconter une histoire et aujourd'hui, ce n'est pas très simple de dire de façon fiable où on en est et où on veut aller."