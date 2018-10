Inclusion des jeunes LGBT en entreprise : les grands groupes et les startups en déficit d'image

Faire son coming-out au travail, c'est-à-dire affirmer ouvertement et assumer sereinement son orientation sexuelle auprès de ses collègues, de sa hiérarchie mais également de ses clients, c'est quelque chose qui reste difficile à faire dans la France de 2018 pour les jeunes LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuel.les, transgenres, queer, non-binaires...*). Tel est l'un des principaux enseignements du 4e Baromètre du Boston Consulting Group (BCG), publié ce jeudi 11 octobre, à l'occasion de la Journée internationale du Coming Out, et pour la première fois avec le soutien et la collaboration du magazine Têtu, pour la partie française.

Cette vaste enquête internationale (voir méthodologie) établit qu'en France, 4 personnes interrogées sur 5 (80%) se déclarent suffisamment à l'aise dans leur environnement professionnel pour révéler leur orientation sexuelle. Pourtant, dans la réalité, seul 1 répondant sur 2 déclare faire effectivement son coming out auprès de l'ensemble de ses collègues.

Dilemme entre l'ambition professionnelle et l'affirmation de son identité

« Malgré une tendance positive à l'inclusion des LGBT+, il y a encore un net écart entre les intentions et les faits », explique Thomas Delano, consultant au BCG. Pour lui, qui est également un des responsables du réseau LGBT+ au sein du BCG, cet écart, c'est le paradoxe de l'inclusion des LGBT+ dans le monde professionnel, le « révélateur des tensions et ambiguïtés que vivent les LGBT+ au quotidien » sur lieu de travail et qui perdurent encore en 2018.

Raison principale de cet écart? Plus d'un tiers (35%) des LGBT+ pensent que révéler leur orientation sexuelle en entreprise peut les desservir et entraver leur progression professionnelle.

Ce sentiment s'illustre dans des situations particulières, où se manifestent clairement ces caractéristiques précitées de « tensions et d'ambiguïté ». Ainsi, lors de conversations informelles, 46% des talents LGBT+ mentiraient - volontairement, ou par omission - à leur manager sur leur orientation sexuelle. De la même manière, s'ils étaient envoyés en mission dans un pays où l'homosexualité est criminalisée, quelque 13% privilégieraient leur ambition professionnelle en acceptant de travailler, certes à contre cœur, sur ce projet.

La France lanterne rouge des pays en progression



Le BCG a centré son étude sur les jeunes LGBT+ diplômés de l'enseignement supérieur (licence, master, doctorat) de moins de 35 ans, encore étudiants ou jeunes actifs, et précise que ses résultats ne reflètent pas nécessairement les LGBT+ dans leur globalité, mais les attentes des « jeunes talents » vis-à-vis du monde professionnel.

Et de fait, c'est l'autre grand axe de cette étude : mesurer la maturité des entreprises (pays par pays) en termes d'intégration professionnelles des jeunes LGBT+, et partant, comprendre quelles sont les types d'entreprises qui attirent le plus ces jeunes talents au sortir de leurs études supérieures, à l'heure où la compétition mondiale se joue aussi sur la capacité à attirer et recruter les meilleures compétences.

Ce baromètre montre de fortes disparités entre les pays étudiés. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas se disputent la tête du classement avec respectivement 93% et 89% des LGBT+ qui se sentent à l'aise dans leur milieu professionnel. A l'autre bout du spectre, l'Italie et l'Espagne ferment la marche avec seulement respectivement 67% et 62% de répondants à l'aise.

Entre ces deux extrêmes, le BCG a défini un groupe de pays médians dits « en progression » parce que, malgré une tendance positive à l'inclusion LGBT+ en entreprise, des progrès restent à faire.

En 2018, la France a intégré ce groupe, en opèrant une nette progression. Elle passe ainsi de la 9e à la 7e place de ce classement avec 76% de répondants à l'aise (+11 points comparé à 2015). Mais il faut relativiser car cette 7e place est la dernière place de ce groupe de pays intermédiaires composé notamment du Brésil et du Mexique, qui sont devant l'Hexagone.

Déficit d'attractivité des grands groupes et des startups

Si l'on examine quels types d'entreprises attirent les jeunes talents LGBT+, force est de constater que des efforts restent à faire pour les grands groupes : 58% des répondants LGBT+ aimeraient y travailler, soit 11 points de moins que pour les non-LGBT+. Les startups sont également à la peine, attirant 19% des répondants LGBT+, contre 26% des non-LGBT+.

A l'inverse, les entreprises qui apparaissent relativement plus attractives pour les talents LGBT+, sont celles du secteur public et celles à but non lucratif avec respectivement 6 et 10 points de plus que les répondant.e.s non-LGBT+. Le Baromètre BCG-Têtu explique quels critères choisissent les LGBT+ au moment d'arbitrer entre deux offres : arrivant dans le Top 3 des critères de sélection des jeunes LGBT+, la culture inclusive (LGBT+ friendly) s'avère plus importante que le prestige de l'employeur. Elle arrive même en critère numéro un en Allemagne et en Amérique du Nord.

—

(*) Pour lesbiennes, gays, bisexuel.le.s, transgenres, le « + » servant à désigner les autres identités sexuelles (intersexes, queer, non-binaires...) sans allonger trop le sigle qui dans certaines variantes peut compter jusqu'à dix lettres.

—

Méthodologie :

Le réseau LGBT+ du Boston Consulting Group a conduit une enquête sur les attentes et les perceptions des jeunes LGBT+ vis-à-vis du monde professionnel, avec pour la première fois le soutien du magazine « Têtu » pour la partie française.

De juillet à septembre 2018, plus de 4.000 personnes (représentants plus de 60 nationalités) ont été interrogées via une enquête diffusée dans plus de 10 pays (notamment en France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Brésil, Etats- Unis, Mexique...). Le questionnaire était auto-administré et disponible sur Internet. Les répondant ciblés étaient les « jeunes talents », c'est-à-dire ayant une éducation supérieure (licence, master, doctorat), étudiants et jeunes actifs de moins de 35ans. Les répondants étaient à la fois LGBT+ (y compris non binaires, transgenres,...) et non-LGBT+, pour obtenir des réponses utilisées à titre de comparaison.