Bornes de recharge électrique : face au retard, le gouvernement veut accélérer le déploiement dans les copropriétés

« Nous avons dépassé les 1,4 million de points de recharge en France », se réjouit Olivier Huet, directeur du projet infrastructure de recharge pour Enedis. Parmi ces bornes de recharge, quelque 100.000 concernent le chargement rapide sur les autoroutes, 60.000 regroupent les infrastructures publiques (supermarchés, centres commerciaux...) et le reste se répartit entre les lieux de travail et le domicile. Or, s'il est facile d'installer une prise de recharge lorsque l'on possède une maison individuelle, la tâche devient ardue dans les logements en copropriété.

« Aujourd'hui, 50 % des Français habitent en copropriété et seulement 2 % d'entre elles sont équipées de bornes de recharge. Certes, ces 9 derniers mois, nous avons vu un bond des demandes, mais nous comptons encore 8,4 millions de places de parking qui pourraient être équipées », juge Olivier Huet.

Dans les semaines à venir, la ministre de la Transition écologique/énergétique, Agnès Pannier-Runacher, devrait annoncer un nouveau plan afin d'accélérer le développement de ces bornes. L'objectif : pouvoir atteindre les 16 à 18 millions de véhicules électriques prévus pour 2035 selon les prévisions de RTE.

Informer davantage

Selon nos informations, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere) et l'Etat, par le biais de leur programme commun baptisé « Advenir », vont présenter un manuel simplifié à glisser dans les boîtes aux lettres qui sera à disposition des syndicats de copropriétés, afin d'informer l'ensemble des propriétaires des outils à disposition pour installer une borne. La ministre annoncera également une nouvelle plateforme spécifique aux copropriétés, contenant des tableaux d'aides à la décision qui comparent les offres d'installation selon les spécificités de la copropriété. Ludovic Coutant, responsable du programme Advenir, se veut confiant sur le déploiement du dispositif :

« C'est comme pour la fibre optique. Un immeuble équipé sera forcément plus attractif. Aujourd'hui, une copropriété qui n'offre pas de solution de recharge se prive d'1,5 million d'acquéreurs potentiels qui détiennent un véhicule électrique en France ».

Le manque d'information actuel est, selon Enedis, « le dernier obstacle au déploiement de ces bornes ».

De nombreuses aides pour accélérer

Avant l'information, l'Etat avait accélérer sur le financement de ces bornes. Ainsi, la Caisse des dépôts a créé en 2022 sa filiale de financement de bornes de recharges baptisée Logivolt qui permet aux copropriétés de ne pas payer les travaux de raccordement au réseau électrique, soit 25.000 euros pour un parking moyen de 80 places. Les premiers propriétaires à vouloir des bornes financeront la moitié de ces travaux sur un système de droit à la connexion. Ainsi, ceux qui ne souhaitent pas avoir de véhicules électriques ne paieront pas pour l'installation de bornes. Une avancée qui facilite les décisions de vote lors des assemblées générales de copropriétés.

Les fournisseurs d'énergie comme Enedis ont également lancé leur programme de pré-financement cette année. L'autre moitié des travaux d'installation est financée directement par les aides du programme Advenir.

À ces frais de travaux de raccordement, s'ajoute le prix de la borne individuelle, prise en charge à hauteur de 300 euros par crédit d'impôt. Au total, l'installation d'une borne coûte entre 400 et 2100 euros, avec une moyenne à 600 euros pour un particulier en copropriété, estime Enedis. Étonnamment, ce sont les raccordements aux parkings en extérieur qui coûtent le plus cher. Pour l'heure, le gouvernement ne prévoit pas de rehausser ces aides.

Mais « faire un choix peut paraître complexe », avoue Olivier Huet. D'abord, la copropriété décide si elle souhaite un fournisseur commun à l'ensemble des propriétaires ou si ce sont des contrats individuels. Dans le premier cas, il se peut que vous ayez deux contrats d'électricité à devoir gérer. Aussi, le montant de l'installation dépend de la configuration du parking de la copropriété, il est donc nécessaire d'établir plusieurs devis pour comparer les factures. Enfin, le temps de mise en place peut parfois rebuter. Comptez six mois pour les travaux de raccordement au réseau, à ceci près qu'il faut d'abord se mettre d'accord en assemblée générale, ce qui constitue souvent l'étape la plus difficile.