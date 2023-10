Energie : le pétrolier américain Chevron met la main sur son compatriote Hess

Pour la quatrième major pétrolière au monde, cette opération fera date. L'Américain Chevron a en effet annoncé ce lundi l'acquisition du groupe pétrolier new-yorkais Hess, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions de 53 milliards de dollars (près de 50 milliards d'euros).

Deuxième pétrolier des Etats-Unis derrière ExxonMobil, Chevron offre 171 dollars pour chaque action Hess, ce qui représente une prime d'environ 4,9% par rapport au dernier cours de clôture. D'ici le premier semestre 2024, John Hess, qui dirigeait la compagnie du même nom, rejoindra le conseil d'administration de Chevron une fois la transaction conclue.

Le gaz de schiste et la production en Guyana comme objectifs

En faisant cette acquisition, Chevron entend se renforcer face à son rival Exxon Mobil sur deux marchés : la production de pétrole à base de schiste argileux et l'extraction en Guyana. Limitrophe du Brésil et de la Guyane française, le pays enregistre à ce jour la croissance de brut la plus forte au monde.

Lire aussiAttaques du Hamas : Chevron suspend sa plateforme gazière Tamar au large des côtes israéliennes

Ce, suite à d'énormes découvertes réalisées par Exxon Mobil, le New-yorkais Hess (partenaire dans cette exploration) et le chinois CNOOC. Ensemble, ils produisent à l'heure actuelle 400.000 barils par jour à partir de deux navires offshore. Le potentiel d'exploitation est évalué à 10 projets offshore.

Cette opération devrait aussi accroître les flux de trésorerie de Chevron pendant une période plus longue que ses prévisions actuelles, soit sur cinq ans désormais. « Avec une plus grande confiance dans la génération prévue de liquidités à long terme, Chevron a l'intention de restituer davantage de liquidités aux actionnaires avec une croissance plus élevée du dividende par action et des rachats d'actions plus importants », a aussi souligné Pierre Breber, directeur financier de Chevron, dans un communiqué.

En 2022, Chevron a dégagé 35,5 milliards de dollars de bénéfice net en 2022, soit plus du double de l'année 2021. Son chiffre d'affaires annuel de 246,3 milliards de dollars, en hausse de 51,6 %, est aussi le plus haut jamais enregistré. Cet excellent résultat est largement favorisé par l'envolée des prix de l'or noir et du gaz. La plupart des grands pétroliers profitent de cette conjoncture.

Le concurrent ExxonMobil accélère aussi

La transaction de Chevron intervient quelques semaines après qu'Exxon ait fait une offre de 60 milliards de dollars pour racheter Pioneer Natural Resources, spécialisée dans l'extraction d'hydrocarbures, notamment de type gaz de schiste. Ce dernier deal est censé lui permettre d'étendre sa présence dans le bassin permien, dans le sud des États-Unis, l'une des régions les plus profitables de ce territoire en matière de pétrole.

Lire aussiClimat : la Californie poursuit des majors pétrolières pour minimisation des risques (ExxonMobil, Shell, BP, ConocoPhillips et Chevron)

Aussi financée par échange d'actions, cette dernière opération est la plus importante réalisée par la première compagnie pétrolière américaine, depuis le rachat de Mobil en 1998, à hauteur de 81 milliards de dollars. Pour de nombreux experts, cette transaction a été le signe de la reprise des grandes manœuvres dans le pétrole et le gaz.

(Avec Reuters)