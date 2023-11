Les difficultés de sa filière éolienne creusent les pertes de Siemens Energy

Les difficultés rencontrées par Siemens Energy avec sa filière éolienne tirent ses résultats vers le bas : l'énergéticien allemand a ainsi fait état d'une perte annuelle de 4,59 milliards d'euros pour son exercice décalé 2022/2023, ce mercredi 15 novembre.

« Les frais liés aux problèmes de qualité dans l'activité terrestre, à l'augmentation des coûts des produits et aux défis de montée en puissance dans l'activité offshore ont gravement impacté les résultats de l'exercice 2023 et continueront d'avoir un impact sur la rentabilité du groupe à court et moyen terme », explique le groupe dans un communiqué.