TotalEnergies dégage un bénéfice net historique

TotalEnergies frappe fort. Le groupe dirigé par Patrick Pouyanné a publié ce mercredi les meilleurs résultats financiers de son histoire. Le groupe a en effet dégagé en 2023 un bénéfice annuel de 21,4 milliards de dollars, malgré un contexte déprimé pour les prix du gaz et du pétrole.

TotalEnergies tire profit de sa stratégie

Après Shell, BP, ExxonMobil, Equinor, le groupe français ferme le bal des résultats annuels des majors pétrolières et gazières, marqués par un recul de leurs profits sur fond de baisse des prix des hydrocarbures. Comme les autres majors, TotalEnergies avait profité en 2022 de la flambée des prix du gaz et du pétrole, dans un marché bouleversé par la reprise économique post-pandémie et l'invasion russe de l'Ukraine. Depuis, les cours ont reflué, même s'il restent encore élevés par rapport à la période d'avant-crise de l'énergie. Précédant les résultats de TotalEnergies, le géant Shell a publié la semaine dernière un bénéfice divisé par plus de deux en 2023, pénalisé par la baisse des prix des hydrocarbures. L'autre Britannique BP, et les américaines Exxon-Mobil et Chevron ont elles aussi pâti du reflux des hydrocarbures.

TotalEnergies tire profit de sa stratégie d'achat/vente de gaz, de son portefeuille d'actifs pétroliers à bas coûts et des revenus de sa production électrique.

La publication des résultats de TotalEnergies lancera une année 2024 particulière pour le groupe, qui fête en mars ses 100 ans d'existence et devrait reconduire son PDG Patrick Pouyanné pour un 4ème mandat lors de sa prochaine assemblée générale en mai.