Véhicules électrique, hydrogène, rétrofit : la Bourgogne-Franche-Comté veut soutenir les entreprises de la filière automobile

L'engouement pour les voitures électriques se confirme dans les chiffres : en France, « le parc roulant de voitures électriques s'élève à 882.531 véhicules en août 2023. Rien qu'en 2023, 192.438 voitures électriques particuliers et utilitaires 100% électriques ont été immatriculées, soit une hausse de + 52,4% par rapport à l'année dernière », selon le baromètre de l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (AVERE).

Toutefois, pour les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants, le « virage pris par toute la filière vers l'électrification est extrêmement violent », relève Thierry Tournier, président du pôle de compétitivité, cosignataire de la convention.

En région Bourgogne-Franche-Comté, le secteur représente environ 45.000 emplois.

C'est pourquoi, le conseil régional a décidé de lancer un partenariat avec le Pôle Véhicule du futur - qui fédère 500 membres sur la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est - en finançant des actions du programme Electrified BFC, à hauteur de 180.000 euros, sur deux ans. « Pour nous, il s'agit aussi d'augmenter le potentiel économique de la région et, à travers ces grandes mutations, de faire venir de nouveaux acteurs comme Inocel à Belfort, par exemple », rappelle Arnaud Marthey, conseiller régional en charge de l'intelligence économique, de l'innovation et du transfert de technologie, qui a cosigné la convention. « L'idée est même de pourvoir accueillir sur notre territoire des futures giga factory, comme Mac Phy, à Belfort, afin qu'elles puissent trouver sur notre territoire un terreau fertile, avec un véritable écosystème performant », complète Thierry Tournier.

Une dizaine de participants

Le programme a démarré début 2023 et compte déjà une dizaine de participants, majoritairement des TPE, PME et ETI. Ce dernier se déroule en trois volets.

Le premier volet visait à mieux connaitre la filière en région en identifiant les entreprises avec leurs forces et leurs faiblesses, sur la chaine de valeur. « Ce sont celles qui n'ont pas les ressources internes suffisantes pour réaliser des études de marchés qui leur permettraient de voir les opportunités qu'elles peuvent avoir sur ce nouveau marché », précise Bruno Grandjean, directeur général du Pôle Véhicule du futur. Il s'agit d'une approche globale de la filière puisque le programme couvre aussi bien les domaines de la recharge, des véhicules et leurs composants, de la maintenance, du recyclage, que du retrofit ou encore les services de mobilités de personnes et marchandises.

Le deuxième volet était constitué d'ateliers et de séminaires afin de sensibiliser les entreprises aux risques mais aussi aux opportunités de la disparition du moteur thermique, comme à l'occasion de cette journée technique du 8 novembre, appelée : « Tech Day Electrified BFC ». Une quarantaine de dirigeants de PME régionales de la filière automobile se sont réunis autour de ce thème, dans un amphithéâtre de SupMicrotech-ENSMM, l'école d'ingénieurs en microtechniques de Besançon, dans le Doubs.

Le troisième volet, est la partie novatrice par rapport aux actions collectives car elle propose 112 jours en entreprises, au plus près des besoins des industriels. « A l'instar des grands donneurs comme Faurecia SE devenue Forvia SE, en passant de la production de pots d'échappements pour les voitures thermiques, aux réservoirs en fibre de carbone pour la filière hydrogène, il s'agira d'identifier les nouvelles pièces, les nouveaux services ou les nouveaux produits sur lesquels les entreprises peuvent se positionner et ainsi répondre aux appels d'offre », précise Bruno Grandjean. « L'idée est que les entreprises puissent trouver leur place dans cette nouvelle chaine de valeur », poursuit-il.

Pas de baisse d'emplois sur la filière

Et en termes d'emplois ? Si c'est une question qui peut préoccuper les entreprises, le Pôle Véhicule du Futur se dit confiant sur ce point. « Nous pensons même que cette transition peut créer de nouveaux emplois dans la filière », assure Thierry Tournier, en reprenant les exemples de Forvia et d'Inocel qui créent les emplois de demain sur le territoire.