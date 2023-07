Climat, logement...La rentrée s'annonce déjà chargée pour Christophe Béchu et son équipe

Pas moins de dix ministres, anciens et futurs, étaient présents ce vendredi sur le perron de l'Hôtel de Roquelaure, siège du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires dont les nouveaux venus : Patrice Vergriete (Logement) et Sabrina Agresti-Roubache (Ville) venus remplacer Olivier Klein.

Mais aussi Christophe Béchu, renouvelé à la tête de ce super-ministère. Premier à prendre la parole, il s'est félicité d'avoir « posé les bases de l'accélération des efforts en matière de lutte contre le dérèglement climatique et de baisse des émissions de gaz à effet de serre », distribuant les bons points à ses ministres de tutelle. Regardant Clément Beaune (Transports) également présent, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a cité le « plan vélo », les 100 milliards d'euros pour le ferroviaire et les « RER métropolitains ».

À l'adresse d'Olivier Klein, quittant la Ville et le Logement, il a listé le plan de rénovation des écoles « Edu'Rénov' », le tiers-financement pour la rénovation des bâtiments publics, le Conseil national de la refondation (CNR) dédié au logement ainsi que le « Fonds vert ».

Pour Dominique Faure (Collectivités locales et Ruralité), Christophe Béchu a évoqué « France Ruralité ». Quant à Bérengère Couillard, qui vient de céder la biodiversité à Sarah El Hairy, il a fait référence à la « Stratégie nationale 2030 », au « One Forest Summit » ou encore la pollution plastique.

« En un an, nous sommes parvenus à créer des chemins, sans rien perdre de nos ambitions, comme sur le zéro artificialisation nette (ZAN), ou sur les zones à faibles émissions (ZFE), où la conjugaison du maintien de nos ambitions passe par davantage de dialogue, d'écoute et de prise en compte des territoires dans la mise en œuvre », a insisté Christophe Béchu.

Un texte de loi « ambitieux » sur le logement

Cette réunion, au lendemain du remaniement du gouvernement d'Elisabeth Borne, a aussi été l'occasion d'annonces. Le ministre a, en effet, assuré sa volonté d'aboutir sur la stratégie d'adaptation au dérèglement climatique « d'ici à la fin de l'année ». Surprise, il a même promis un texte de loi « ambitieux » sur le logement, sans toutefois donner davantage de détails.

En outre, Christophe Béchu a annoncé « un tour de France des territoires » sur la planification écologique au travers de conférences des parties (COP) régionales « pour que tout ça puisse se décliner dans les bassins de vie ». À la rentrée, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires poursuivra en effet le « plan Eau » et le « plan Forêt », « accélérera » sur l'économie circulaire, augmentera le « Fonds vert », « sensibilisera et formera » les enjeux locaux à tous ces enjeux...

Une ambition de travailler avec les territoires qui fait écho à celle prônée par Emmanuel Macron ce vendredi matin qui s'exprimait en amont du Conseil des ministres. Le chef de l'Etat a, lui aussi, insisté sur la nécessité d'agir à l'échelle locale, enjoignant les ministres à travailler davantage avec les maires : « plus on déconcentre, plus on met les décisions au service du terrain, plus on a des résultats probants », a-t-il estimé. « C'est pourquoi je poursuivrai cette méthode nouvelle : celle du conseil national de la refondation », a-t-il conclu, indiquant vouloir l'utiliser « sur beaucoup de chantiers en particulier en matière de santé et d'éducation ».

« Il faut être deux pour me remplacer »

Lors de cette réunion, Olivier Klein, futur ex ministre délégué à la Ville et au Logement, a, lui aussi, pris la parole, non sans émotion. S'excusant « d'écraser une larme au moment de prononcer [ses] mots », il a assuré partir avec le sentiment du « cœur à l'ouvrage ».

« Ce double ministère, ça sera ma consolation la plus grande, il faut être deux pour me remplacer. Ce double ministère est difficile, il réclame de l'énergie et de l'expertise et des convictions fortes et vous les avez », a poursuivi Olivier Klein à l'attention de Sabrina Agresti-Roubache et Patrice Vergriete, qui se partageront son ancien portefeuille.

Ces derniers n'auront pas de quoi chômer entre, notamment, le plan « Quartier 2030 » esquissé par le président Macron à Marseille, circonscription de la nouvelle ministre de la Ville, et le logement social. « Il faut arrêter de l'agiter comme un épouvantail et chacun doit respecter cette belle loi qui est la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) qui oblige chacun à accueillir chez soi, dans sa ville, les plus pauvres », a pointé l'ex-président de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

« Mais je sais, cher Patrice [Vergriete], que tu continueras le travail que l'on a engagé avec Christophe pour cette loi qui permettra à de nombreux Français de sortir de l'habitat indigne et des copropriétés dégradées et à continuer à se battre sans relâche contre les marchands de sommeil, ces Thénardier des temps modernes qui usent de la pauvreté et de la fragilité de nos concitoyens », a ajouté Olivier Klein, dans une allusion, à peine volée, à une future loi sur les copropriétés dégradées.

« L'Etat n'est pas seul quand on parle de logement » (Vergriete)

Et le nouveau ministre du Logement de lui répondre, peu après, que « le logement est d'abord un droit, un immense défi pour le quotidien des habitants, pour la planète, pour notre jeunesse tant le logement est aussi synonyme d'indépendance, un défi juridique, économique, au quotidien ».

« Quand on est maire, on sait ce que ça veut dire, mais je sais aussi que l'État n'est pas seul quand on parle de logement. Je pense aussi aux collectivités locales, aux maires, aux présidents d'intercommunalités qui sont mobilisés au quotidien pour le logement. Je pense aussi aux acteurs privés et publics qui concourent aussi largement à faire de ce droit une réalité et aussi à relever ces défis que j'évoquais tout à l'heure », a égrené Patrice Vergriete.

Pour la nouvelle ministre de la Ville, il s'agira de « faire vivre cette volonté d'associer les citoyens de nos quartiers », a prévenu Olivier Klein qui a quitté le ministère sous les applaudissements.