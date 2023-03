Dans les ressources humaines, 8 professionnels sur 10 se disent proches de l'épuisement

Arrêts maladie, chômage partiel, pass vaccinal... La fin de la crise sanitaire du coronavirus ne s'est pas traduit par un allègement du travail des RH, si l'on en croit le 6e baromètre « Les RH au quotidien », publié par les Editions Tissot et Payfit, entreprise lancée en 2016 spécialisée dans l'automatisation de la gestion de paie et RH mardi 21 mars. Si le constat n'est pas nouveau, il tend toutefois à s'aggraver : 80% des RH interrogés se disent désormais proches de l'épuisement professionnel.

« Nous ne sommes plus très surpris, mais cela ne s'arrange pas, confirme la Directrice générale des Editions Tissot, Caroline Acs, auprès de La Tribune. Nous avons des RH qui sont sous l'eau, sursollicités, frustrés, épuisés, proches du burn-out... Les verbatims étaient assez impressionnants. »

Un rapport de force inversé

Recrutement, fidélisation des salariés, bien-être au travail, pouvoir d'achat... La liste des nouvelles priorités des spécialistes des ressources humaines s'est allongée. Elle est le fruit de l'évolution des aspirations des salariés, notamment sur la question de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, consécutivement à la crise sanitaire.

Résultat, le rapport de force entre les salariés et les entreprises s'est inversé, et le marché de l'emploi s'est transformé. A titre indicatif, la Dares, organisme statistique rattaché au ministère du Travail, dénombrait encore 364.500 emplois vacants au quatrième trimestre 2022. Le taux d'emplois vacants s'élève à 2,4% au quatrième trimestre 2022, contre 1,4% au quatrième trimestre 2019.

Les difficultés de recrutement devraient rester prépondérantes dans le quotidien des RH cette année. « Mais la situation se stabilise, et la proportion des RH qui la placent en tête de leurs priorités 2023 baisse : - 6 points par rapport à 2022 (69 %) », observent les auteurs du baromètre.

La rémunération, incontournable pour fidéliser les salariés

Dans ce contexte, près des deux tiers des RH interrogés (67 %) prévoient d'intensifier leurs actions pour retenir les talents, ce qui représente une hausse de 11 points par rapport à 2022, souligne le baromètre « Les RH au quotidien ».

« Le RH essaie de bichonner, de garder les personnes recrutées, notamment sur les métiers en tension, observe Caroline Acs des Editions Tissot. Des choses sont mises en place. Il devient primordial de fidéliser dans ce contexte, d'autant plus que, pour ne rien faciliter, les salariés ont des attentes qui sont un peu différentes. Les besoins ayant évolué, il faut que les entreprises s'adaptent. »

Plusieurs leviers ont déjà été activés, à commencer par la revalorisation des rémunérations. 51% des RH sondés l'estiment indispensable pour retenir les salariés. « Taboue au sein des entreprises durant des années, la rémunération est redevenue un sujet », salue Amaury Lelong, Country Manager France de PayFit, auprès de La Tribune.

Des RH très sollicités...

« La rémunération est désormais devenue un élément central, à la fois pour recruter et pour fidéliser, poursuit Caroline Acs. L'inflation est telle que ne pas augmenter revient à attaquer directement le pouvoir d'achat du collaborateur. Ce n'est même pas entendable. »

La qualité de vie au travail, avec le développement du télétravail, et l'organisation du travail, apparaissent aussi comme des défis émergents, tant pour les salariés que pour les RH. « La question de la gestion de carrières progresse également très fortement , souligne Amaury Lelong. On peut penser que le sujet des retraites, en lien avec les carrières longues, s'est invité dans les préoccupations des RH et des salariés.»

Tous ces sujets font que les services RH sont davantage sollicités. Or, les moyens mis à disposition par l'entreprise, eux, ne semblent pas suivre. Au total, 34% des sondés pointent un manque de moyens financiers (+ 10 points par rapport à 2022).

« Nous avions déjà constaté lors des précédentes éditions que cette question était régulièrement mise sur la table, mais, c'est de pire en pire, dénonce Caroline Acs des Editions Tissot. Il y a un vrai fossé entre ce pourquoi ils sont venus faire ce métier, ce sont des gens passionnés, mais qui ont un quotidien qui les malmène. Ils restent fidèles au poste, mais je trouve cela assez sidérant. »

... Qui dénoncent un manque croissant de moyens

« On sent une vraie frustration, atteste Amaury Lelong de Payfit. Ils sont contraints dans leur quotidien, parce qu'ils sont happés par la gestion administrative quotidienne chronophage et à faible valeur ajoutée. »

Tout l'enjeu est d'introduire des outils digitaux, afin de les soulager et de gagner en productivité. D'autant plus que ceux-ci ont fait leur preuve. Le cabinet de conseil Forrester a estimé qu'une entreprise de 10 personnes passera moins de 60 minutes par mois à gérer sa paie grâce à PayFit.

Mais pour cela, encore faut-il savoir se vendre auprès de sa direction. « Les RH ne savent pas forcément se mettre en avant : ils sont là avant tout pour l'humain, avance la Directrice générale des Editions Tissot. En termes de reconnaissance, je pense qu'on part de loin. Ils ont trois clients à séduire : les salariés, la direction et le CSE. Or, ces interlocuteurs ne sont pas toujours d'accord entre eux.»

Un métier passion

Est-ce à dire que le métier de RH ne fait plus rêver ? Loin de là. Selon le baromètre « Les RH au quotidien », 70% des professionnels interrogés déclarent vouloir toujours exercer leur métier dans les dix années à venir.

« L'objectif de ce baromètre est de faire comprendre aux salariés que le RH ne se charge pas uniquement d'administratif pour prendre en compte ses congés et sortir sa fiche de paie, assène Caroline Acs. Auprès de la direction, il s'agit de faire prendre conscience que le RH n'est ni un porte-parole, ni un fusible. Et au CSE, ce n'est pas juste le bureau des plaintes. Ils font un petit peu de tout ça, et beaucoup plus encore. »

Méthodologie : Les Éditions Tissot et PayFit ont collecté les réponses via un questionnaire en ligne entre le 9 janvier et le 6 février 2023 auprès de leurs clients et prospects. 805 professionnels des RH ont répondu.