DIRECT Coronavirus : Les Etats-Unis vont souffrir prévient Trump

9h24 - Coronavirus : plus de 30.000 morts en Europe

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 30.000 personnes en Europe, dont plus des deux tiers en Italie et en Espagne, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 7h00.

Avec un total de 30.063 décès (pour 458.601 cas), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19. L'Italie (12.428 décès) est le pays européen le plus atteint, suivi de l'Espagne (8.189) et de la France (3.523)

9h17 - Londres chute à l'ouverture face à la crise du coronavirus qui s'aggrave

La Bourse de Londres a ouvert en forte baisse mercredi (-3,44%) face aux mauvaises nouvelles économiques et sanitaires qui continuent à s'accumuler sur la pandémie de coronavirus. L'indice FTSE-100 cédait près de 200 points à 5.412,83 points vers 8h20.

8h45 - La Bourse de Paris devrait entamer avril en fort repli

La Bourse de Paris s'orientait vers une ouverture en nette baisse mercredi matin, après un déclin de plus de 25% sur le premier trimestre 2020, dans un marché toujours suspendu aux conséquences de la pandémie de coronavirus, en particulier aux Etats-Unis. Le contrat à terme sur le CAC 40 perdait 3,34% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en modeste hausse de 0,40% à 4.396,12 points.

8h41 - Fujifilm démarre une étude clinique sur un antiviral prometteur

Le groupe japonais Fujifilm a démarré un essai clinique pour tester l'efficacité de son médicament antigrippal Avigan (favipiravir) pour traiter des patients atteints du nouveau coronavirus, après des résultats encourageants d'autres études menées en Chine sur ce produit

8h00 - Lait : la filière veut réduire la production en avril à cause de la crise sanitaire

L'interprofession laitière souhaite réduire la production de lait en France au mois d'avril, traditionnelle période de pic d'activité, pour s'adapter à l'évolution de la demande dans le contexte de la crise sanitaire, a-t-elle annoncée mercredi.

"On s'est mis d'accord sur un schéma de réduction de la production de lait au mois d'avril (...) qui serait compensée avec la mise en place d'un fonds", a indiqué Thierry Roquefeuil, président du Cniel (interprofession laitière).

Lire aussi : Entre 100.000 et 200.000 morts du Covid-19 aux Etats-Unis : l'effrayant pronostic d'un conseiller de Trump

7h46 - Les Etats-Unis vont s ouffrir prévient Trump

Le président des Etats-Unis Donald Trump a demandé à ses concitoyens de se préparer, à l'instar de l'Europe, à des semaines "très, très douloureuses" face à la pandémie de coronavirus, qualifiée par l'ONU de pire crise à laquelle l'humanité ait été confrontée depuis 1945.

Lire aussi : Le coronavirus va-t-il forcer les États-Unis à agir pour plus d'égalité sociale ?