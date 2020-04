Covid-19 : après un choc très violent, l'industrie française a dû mal à se relancer

L'industrie française se remet douloureusement du choc brutal encaissé lors de la première semaine de confinement des Français (16-22 mars) et se relance vraiment très progressivement. Si elle ne tournait plus qu'à 50% de son niveau normal la semaine du 16 mars, selon un document de France Industrie daté du 27 mars et consulté par La Tribune, l'activité industrielle française, qui représente 12% du PIB marchand, s'est légèrement redressée la semaine dernière (52%). Cette tendance devrait se poursuivre. cette semaine de façon très progressive. Ainsi, France Industrie prévoit cette semaine la poursuite du redressement de l'industrie française (56%), qui emploie 7,615 millions personnes dans 260.000 entreprises (90% de PME et TPE).

Parmi les secteurs les plus touchés par cet effondrement inédit et violent, figurent les secteurs métallurgie/mines, électronique/électricité, aéronautique/ferroviaire/naval, automobile et, enfin, mécanique machines, qui représentent près du tiers du PIB industriel de la France (31,8 %). A l'inverse, l'agroalimentaire, l'énergie (production), la chimie, le secteur de l'eau et déchets, et, enfin, la santé (soit 44,5% du PIB industriel), ont connu un coup d'arrêt beaucoup plus modéré.

Une relance très lente

Dans la filière métallurgie/mines qui représente normalement 10% du PIB industriel en valeur, l'activité s'est effondrée. Elle s'est élevée à seulement 2% du PIB lors des deux premières semaines de confinement (semaines 12 et 13). France Industrie prévoit pour cette semaine une hausse permettant d'atteindre une activité comprise entre 3% et 4%. Dans l'électronique/Electricité (7% du PIB industriel), la relance n'est pas programmée. C'est même plutôt l'encéphalogramme plat (2% du PIB sur les trois premières semaines de confinement).

Dans l'aéronautique/ferroviaire/naval (6% du PIB industriel), l'activité a brutalement chuté à 1% lors deux premières semaines de confinement. Il est prévu une très légère reprise cette semaine (1,5%). Dans l'automobile (4,8% du PIB industriel), filière où la production est quasi à l'arrêt (15 et 12 sites fermés respectivement par PSA et Renault, soit 69.000 salariés au total), la relance des usines reste extrêmement progressive : 0,5% du PIB, puis 1%, et enfin une prévision 1,5/2% pour cette semaine. Enfin, le secteur de la mécanique machines (4% du PIB industriel) a plongé à 1% du PIB lors de deux premières semaines du confinement et pourrait se redresser à 1,5% cette semaine.

Des secteurs continuent de produire

Dans l'agroalimentaire (16% du PIB industriel), un secteur considéré comme stratégique par le gouvernement, les usines continuent de tourner. Certes pas à plein régime mais à un niveau acceptable : 12% du PIB lors des trois premières semaines de confinement. C'est également le cas dans l'énergie (12% du PIB) sur la même période (10%). Dans la chimie (7% du PIB industriel), ça tient bon : les usines de la filière restent proche de leur niveau de production nominal (6%). Dans le secteur de l'eau et déchet (5% du PIB industriel), les entreprises ne sont pas loin non plus de leur régime de croisière (4%).

Enfin, dans le domaine de la santé (4,5 du PIB industriel) en dépit de l'arrêt de la production chez certains fournisseurs et de l'absentéisme (15% à 20%), les usines du secteur produisent à 75% environ alors que la demande explose (120%) : 3% la semaine du 16 mars, 3,5 % celle du 23 mars et en principe, cette semaine.