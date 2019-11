L'économie française devrait marquer le pas au dernier trimestre

L'économie française devrait s'essouffler en fin d'année. Selon le dernier bulletin de la Banque de France publié ce mardi 12 novembre, la croissance du produit intérieur brut (PIB) progresserait de 0,2% au quatrième trimestre selon une première estimation. C'est un niveau légèrement inférieur à celui enregistré au trimestre précédent (0,3%).

L'enquête mensuelle de la Banque centrale montre que l'indice du climat des affaires dans le secteur industriel s'est établie à 98 au mois d'octobre contre 96 en septembre. Après cette légère embellie, la croissance de la production industrielle pourrait se tasser en novembre. Les chefs d'entreprise anticipent un coup de frein de l'activité dans l'automobile actuellement en proie à des difficultés.

Dans les bâtiment, les entreprises sont guère optimistes. Si l'activité est restée soutenue au mois d'octobre, dans le gros oeuvre et le second oeuvre notamment, l'activité serait moins forte en fin d'année selon les dirigeants interrogés par l'institution bancaire.

Dans les services, l'activité a progressé "modérément" au mois d'octobre. Les chefs d'entreprise interrogés anticipent une poursuite de la croissance au même rythme entre octobre et novembre. Cette stabilisation devrait permettre de limiter les dégâts alors que les deux premiers secteurs sont en perte de vitesse.

En dépit de cette légère révision à la baisse, la croissance de la richesse produite en France devrait s'établir à 1,3% cette année. Dans ses dernières perspectives macroéconomiques annuelles dévoilées fin septembre, l'établissement bancaire envisageait une stabilité de l'activité entre 2019 et 2020. Les investissements publics et privés ont particulièrement soutenu l'économie française en 2019. En période préélectorale, les collectivité ont tendance à multiplier les investissements, ce qui permet de soutenir la demande intérieure.

En revanche, si les mesures d'urgence économiques et sociales décidées à la suite de la crise des "gilets jaunes" et du grand débat ont permis de doper le pouvoir d'achat des Français, les effets sur la consommation tardent à se faire sentir.

"Pour l'année 2019, l'Insee s'attend à une progression du pouvoir d'achat des ménages de 2,3% sur l'année 2019. Par unité de consommation, c'est une progression de 1,8%. C'est la variation de pouvoir d'achat la plus élevée depuis 12 ans. Ce dynamisme de pouvoir d'achat ne se transmet pour l'instant que partiellement à la consommation. Ce dynamisme a sans doute tout de même contribué à soutenir la consommation des ménages", a indiqué récemment à La Tribune Julien Pouget, directeur du département de la conjoncture à l'institut de statistiques. "La consommation des ménages a progressé à un rythme relativement modéré, mais tout de même régulier au cours des trois premiers trimestre de 2019 : 0,4% au premier trimestre, 0,2% au second trimestre et 0,3% au troisième trimestre".