Veyrier (FO) à Le Maire : "Allez-y franco" sur la relance

"Bruno Le Maire a eu quelque bonnes réactions spontanées au moment du confinement: il a appelé les entreprises à modérer le versement des dividendes, voire à ne pas en verser", a souligné le responsable syndical. (Crédits : DR)

"Puisqu'il est confirmé dans la relance je veux lui dire 'Allez-y franco', il faut mettre le paquet sur l'activité, sur l'emploi, sur les compétences et sur les salaires", a déclaré, au lendemain de la nomination du premier gouvernement de Jean Castex, le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Veyrier, au micro de France Inter et à l'attention du ministre de l'Économie, des Finances et désormais de la Relance, Bruno Le Maire.