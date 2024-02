Attaque des Houthis en mer Rouge  : les Etats-Unis affirment avoir détruit 12 drones

Les effets des attaques des rebelles houthis du Yémen en mer Rouge commencent se faire ressentir. Selon les premières estimations, les répercussions sont telles sur le transport maritime de conteneurs que celui-ci a chuté de 30% sur un an en mer Rouge, selon le FMI. Avant le conflit, entre 12 et 15% du trafic mondial transitait par cet axe, selon l'UE. L'enjeu est tel que les Etats-Unis ont commencé à répliquer.

Lire aussiCrise en mer Rouge : des conséquences limitées pour les ports français... pour le moment

Ce samedi, le pays de l'Oncle Sam affirme avoir détruit la veille huit drones au large du Yémen et quatre au sol afin de « protéger la liberté de navigation » des attaques qui se sont multipliées ces dernières semaines. Dans le détail, les frappes ont visé vendredi un drone au-dessus du Golfe d'Aden, sept en mer Rouge et quatre autres au sol, situés dans des « zones du Yémen contrôlées par les Houthis », mouvement soutenu par l'Iran, a précisé le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) dans un communiqué. Le Centcom n'a toutefois pas indiqué l'origine des drones détruits au large du Yémen.

« Ces actions protégeront la liberté de navigation et rendront les eaux internationales plus sûres pour les navires de la marine américaine et les navires marchands », a-t-il affirmé.

Des raids aériens en Irak et en Syrie

Jeudi dernier, déjà, l'armée américaine avait abattu un drone au large du Yémen et détruit un drone chargé d'explosifs en mer Rouge. Le Commandement militaire américain au Moyen-Orient avait par ailleurs annoncé que les Houthis avaient lancé deux missiles visant potentiellement un cargo, sans le toucher.

Lire aussiPétrole: l'Europe, principale victime des attaques des Houthis en mer Rouge

Ces opérations surviennent dans un contexte d'embrasement régional, lié à la guerre entre Israël et le Hamas palestinien à Gaza, en proie à une crise humanitaire majeure. Contrôlant une bonne partie du Yémen, pays en guerre depuis près d'une décennie, les Houthis affirment agir en soutien avec la population de Gaza, bombardée et totalement assiégée par Israël.

D'autres groupes armés pro-iranien en Irak et en Syrie multiplient les attaques contre les intérêts américains dans la région, toujours en lien avec la guerre dévastatrice menée par Israël, soutenu par les Etats-Unis, après l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre.

Lire aussiMer Rouge: les États-Unis affirment avoir saisi des pièces détachées de missiles iraniens destinés aux rebelles Houthis

Les forces américaines ont de facto répliqué, en lançant une vague de raids aériens. Ceux-ci ciblent des forces d'élite iraniennes et des groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie. Ils interviennent en représailles à une attaque qui a tué trois soldats américains le week-end dernier en Jordanie. Washington a promis d'autres frappes en riposte à cette attaque qui a eu lieu près des frontières syrienne et irakienne. Les Etats-Unis ont attribué cette attaque à l'Iran. De son côté, Téhéran a démenti.

Israël directement visé par les Houthis

En parallèle, les rebelles Houthis au Yémen ont revendiqué vendredi de nouveaux tirs de missiles contre Israël. Dans un communiqué, les Houthis ont affirmé avoir « mené une opération militaire contre des cibles spécifiques de l'ennemi israélien (...), avec des missiles balistiques ».

Lire aussiIsraël ne veut plus de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwra) à Gaza

L'armée israélienne a confirmé quant à elle que son système de défense aérien avait intercepté « un missile sol-sol qui s'approchait du territoire israélien dans la zone de la mer Rouge ».

Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont ajouté dans leur communiqué qu'ils « n'hésiteraient pas à mener d'autres opérations militaires contre l'ennemi sioniste sur terre et en mer jusqu'à la cessation de l'agression contre la bande de Gaza et la levée du blocus » imposé à ce territoire par Israël.

(Avec AFP)