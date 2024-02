CMA CGM suspend jusqu'à nouvel ordre le passage de ses navires par la mer Rouge

La multiplication des attaques Houthis pèse sur le transport maritime. Alors que le trafic via la mer Rouge et le canal de Suez a chuté entre 12% et 15% depuis novembre selon le FMI, le transporteur maritime français CMA CGM (propriétaire de La Tribune) a décidé vendredi de suspendre jusqu'à nouvel ordre le passage de ses navires par cette route maritime stratégique, selon les agences de presse Reuters et AFP. Comme d'autres armateurs, CMA CGM avait décidé de changer d'itinéraire et passer par l'Afrique du Sud le 16 décembre, avant de le reprendre le 27 décembre. Mais contrairement à d'autres, la compagnie a continué tout le mois de janvier malgré plusieurs attaques dans la zone.

Passer par le Cap de la Bonne-Espérance augmente le temps de trajet et les coûts.

Multiplication des attaques

La décision de CMA CGM intervient alors que les tensions dans la zone ne cessent de monter d'un cran. Pour preuve, jeudi, l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO a fait état d'une explosion a eu lieu près d'un navire à 57 miles nautiques à l'ouest de la ville de Hodeida, en mer Rouge. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la société britannique de sécurité maritime Ambrey avait, quant à elle, indiqué qu'un autre navire avait été touché dans le golfe d'Aden par un missile tiré depuis le Yémen, peu après que les Houthis eurent affirmé avoir visé dans la zone un navire identifié comme le « Koi ».

Opérations américaines

De leur côté, les Etats-Unis ont annoncé avoir mené une série d'opérations militaires contre les rebelles. Jeudi, l'armée américaine a abattu un drone au large du Yémen et détruit un drone de surface naval sans équipage chargé d'explosifs. Le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom) a par ailleurs annoncé que les rebelles houthis avaient lancé ce jour-là deux missiles visant potentiellement un cargo, sans le toucher. Toujours selon le Centcom, les Houthis ont également lancé deux missiles visant potentiellement un cargo, mais sans le toucher. L'armée américaine avait auparavant affirmé avoir détruit dix drones Houthis et trois iraniens. La veille, les rebelles Houthis « ont lancé un missile balistique antinavire (...) vers le golfe d'Aden », toujours selon l'armée américaine. Cette dernière a également assuré avoir détruit un missile sol-air des Houthis prêt à être tiré depuis le Yémen et qui menaçait des avions américains. Ils ont affirmé mercredi avoir visé un bâtiment américain, le USS Gravely.

