Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (agriculteurs, négociations commerciales, BNP, armement, Yémen)

Les agriculteurs mettent la pression sur le sommet européen, les concessions de Bruxelles jugées « insuffisantes »

Selon l'Elysée, la Commission européenne a « répondu aux demandes de la France » concernant l'assouplissement des obligations de jachères et la limitation des importations agricoles ukrainiennes. Les agriculteurs, notamment les céréaliers, estiment ces concessions « insuffisantes », alors que doit se tenir ce jeudi à Bruxelles un sommet extraordinaire des dirigeants des Vingt-Sept.

Fin des négociations commerciales : selon les industriels, « la majorité des produits sera en légère hausse »

Les négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs agro-industriels sur les prix en rayon se sont achevées mercredi soir. Selon les professionnels, il ne faut pas s'attendre à des baisses de prix massives ou généralisées

BNP Paribas dégage une nouvelle fois des bénéfices records

BNP Paribas a annoncé jeudi un bénéfice net record pour 2023, à 10,975 milliards d'euros, dopé par la hausse des taux d'intérêt, le dynamisme de ses métiers de financement et d'investissement et la vente de sa filiale américaine Bank of the West.

Armement : des coopérations encore en gestation entre la Suède et la France

Des promesses et des ambitions... Mais Paris et Stockholm doivent désormais concrétiser leur envie de renforcer la coopération dans le domaine de la défense.

Yémen : les avions américains, nouvelles cibles des Houthis

Les forces américaines ont assuré avoir détruit mercredi un missile sol-air des Houthis prêt à être tiré depuis le Yémen qui « présentait une menace imminente » pour des avions américains.

