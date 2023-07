Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Ariane 5, nucléaire, Meta, carburants verts, eVTOL)

Le fil d'Ariane 5 est définitivement rompu sur un succès total

Séquence émotion au Centre spatial guyanais avec la dernière mission réussie d'Ariane 5. Après une carrière exceptionnelle, le lanceur lourd européen a mis sur orbite ses deux derniers satellites, deux satellites de souveraineté français et allemand, Syracuse 4B et Heinrich-Hertz.

Nucléaire : l'arrêt d'un EPR en Chine jette le trouble sur celui de Flamanville

EDF estime qu'il n'y a pas de « risque sûreté » pour son réacteur nucléaire EPR en construction à Flamanville, alors que l'un des deux EPR en exploitation à Taishan en Chine serait touché par un phénomène de corrosion de la gaine contenant les combustibles. Ces gaines sont des pièces maîtresses de l'édifice nucléaire puisqu'elles hébergent les pastilles d'uranium compressées, nécessaires à la production électrique.

Démarrage en fanfare pour Threads, le nouveau réseau social de Meta

Meta a lancé mercredi son nouveau réseau social, baptisé Threads, une plateforme de « microblogging » aux caractéristiques proches de celles de Twitter, une menace pour le groupe d'Elon Musk, déjà fragilisé. En quatre heures d'existence, alors que le réseau social n'est pas accessible aux résidents européens, Threads avait atteint la barre des cinq millions d'inscriptions, selon un post de Mark Zuckerberg, patron de Meta, sur son compte officiel.

Carburants verts : une bombe budgétaire et fiscale à retardement

Impulser, accompagner, simplifier, ce sont les maîtres-mots d'un rapport sénatorial qui appelle la France à avancer vite et fort sur les carburants non-fossiles pour décarboner les transports et affermir sa souveraineté énergétique. Volontariste, le texte laisse aussi voir l'envers du décor : une nébuleuse faite d'investissements lourds et de bouleversements fiscaux... avec des mauvaises surprises à venir pour les consommateurs, voire une bombe à retardement.

eVTOL : Volocopter va jouer très gros en 2024

La PME allemande Volocopter va lancer en 2024 un service commercial à Paris lors des Jeux olympiques, puis à Rome. Son directeur général Dirk Hoke prévoit en 2025 l'ouverture de nouveaux services au Japon (Osaka) et en Arabie Saoudite (Neom).

