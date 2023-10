Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (Biden, COP28, Disney, bas salaires, Nexter)

Attaque contre le Hamas : Joe Biden se rend en Israël,

Le président américain Joe Biden se rend ce mercredi en Israël, une visite de « solidarité » face à l'attaque du Hamas qui a aussi pour objectif de débloquer l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza, assiégée depuis plus d'une semaine par l'armée israélienne. Ce qui n'exclut pas une attaque terrestre de l'armée israélienne même si les initiatives diplomatiques se multiplient pour éviter un embrasement du conflit.

COP28 : l'Union européenne défendra bien la fin des énergies fossiles

Lundi soir, la position commune des 27 pays membres de l'UE à la COP28 a été adoptée et publiée. Parmi les points défendus, figure l'élimination des combustibles fossiles brûlés. Un sujet qui n'a pas manqué de provoquer du débat entre Etats membres.

Disney a 100 ans : les trois défis vitaux de l'empire du divertissement

Fragilisé depuis le début de l'année, Disney peut toujours se reposer sur ses parcs d'attractions mais le géant hollywoodien fait face à une triple crise au cinéma, dans la télévision traditionnelle et dans le streaming. Et même son patron historique, Bob Iger, sorti de sa retraite en catastrophe il y a un an, peine à redresser le groupe.

Economie de guerre : Nexter Systems livre des canons Caesar plus rapidement

La filiale du groupe franco-allemand KNDS fabrique six systèmes d'artillerie autotractés par mois en 2023 (contre deux à quatre exemplaires par mois en 2022). Elle a également divisé le délai de production par deux, passant de 30 à 15 mois par Caesar entre la signature du contrat et la livraison au profit de tous les clients.

Bas salaires : Elisabeth Borne lance un ultimatum aux patrons

La Première ministre Elisabeth Borne a brandi la menace d'une coupe dans les exonérations de cotisations sociales des branches ayant des minima de salaires inférieurs au SMIC. Après l'épisode houleux de la réforme des retraites, le gouvernement tente de regagner du terrain dans l'opinion et chez les syndicats. Mais cette stratégie aux contours encore flous risque de rallumer l'incendie entre l'exécutif et les partenaires sociaux.

