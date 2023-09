Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (détaxe, carburants, Airbus, Pologne, Maroc)

Fin de la détaxe sur les carburants : le gouvernement face au risque d'embrasement

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé la fin de la détaxe sur le gazole non routier pour les entreprises du BTP et les agriculteurs. Face au risque d'embrasement, l'exécutif a prévu une sortie progressive de cette niche fiscale jusqu'en 2030. Plusieurs fois reportée, cette suppression pourrait devenir effective dans le contexte du réchauffement climatique. « Il faut que ce soit fait dans les meilleures conditions possibles», préconisent les ONG.

Carburants : TotalEnergies répond à l'appel du gouvernement et annonce plafonner les prix « tant qu'ils resteront élevés »

La semaine dernière, le ministre de l'Economie avait appelé le groupe pétrolier à prolonger le plafonnement des prix à la pompe à 1,99 euro « au-delà du 31 décembre 2023 », date initialement prévue. Ce à quoi TotalEnergies a donc répondu positivement, tout comme Intermarché qui a annoncé vendre ses carburants à prix coûtant le dernier week-end du mois..

Airbus : plus de 600 A320 NEO cloués au sol au premier semestre 2024 à cause des moteurs Pratt & Whitney

C'est l'erreur qui valait trois milliards. Deux mois après avoir dévoilé un risque induit par un problème de qualité dans la production de ses moteurs PW1100G, Pratt & Whitney (groupe RTX) a présenté un plan pour résoudre la situation. Et cela va coûter cher au motoriste américain, mais aussi aux compagnies qui opèrent des Airbus A320 NEO qui verront leurs appareils momentanément cloués au sol.

Lance-roquettes américains : la Pologne multiplie les commandes d'armes pour muscler sa réponse contre la Russie

Depuis le début du conflit en Ukraine, la Pologne a multiplié les commandes d'armement, en particulier auprès des Etats-Unis avec qui elle a annoncé un nouvel accord, lundi, portant sur la livraison de 486 modules de lance-roquettes Himars. De quoi constituer « une armée polonaise forte [qui] pourra réellement dissuader l'agresseur », a revendiqué le ministre de la Défense polonais, Mariusz Blaszczak.

Séisme au Maroc : 2.862 morts et 2.562 blessés selon le dernier bilan

Le tremblement de terre le plus meurtrier dans le royaume depuis plus de 60 ans a détruit vendredi soir des villages entiers dans une région située au sud-ouest de Marrakech (centre), tuant 2.862 personnes et faisant 2.562 blessés.

