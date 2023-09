Carburants : TotalEnergies répond à l'appel du gouvernement et annonce plafonner les prix « tant qu'ils resteront élevés »

C'est une réponse favorable que TotalEnergies a donné au gouvernement. Pour rappel, le ministre de l'Economie l'avait incité le 7 septembre dernier à prolonger son plafonnement des prix des carburants au-delà de la fin de l'année. « Je souhaite que TotalEnergies, qui a pris un engagement de plafonner les prix de tous les carburants, diesel et essence, à 1,99 euro jusqu'à la fin de l'année, prolonge ce plafonnement (...) au-delà du 31 décembre 2023 », avait-il suggéré sur franceinfo.

En effet, le groupe pétrolier plafonne actuellement les prix dans 2.600 de ses stations sur le SP-95, le SP-98 et le diesel. Ce mardi 12 septembre, il a donc annoncé qu'il prolongera l'an prochain cette mesure « tant que les prix resteront élevés ».

L'Arabie saoudite vise un baril à 100 dollars

En effet, les prix de l'or noir se sont installés au-dessus des 88 dollars pour le baril de Brent qui a même atteint plus de 90 dollars le 5 septembre dernier après que l'Arabie saoudite a décidé d'étendre jusqu'à la fin de l'année la réduction d'un million de barils par jour de son offre qu'elle applique depuis juillet. Moscou va appliquer également une baisse de son offre de 300.000 barils par jour jusqu'à fin décembre dès ce mois-ci.

Sans compter que Riyad vise désormais les 100 dollars, en raison de l'inflation mondiale et des besoins de financement des coûteux projets du prince héritier. Or, un baril à 80 dollars, est, selon le Fonds monétaire international (FMI), le cours permettant d'équilibrer le budget public. Quant à la Russie, le niveau des cours est encore plus vital pour le pays qui doit financer son effort de guerre en Ukraine. D'autant que ses revenus générés par le pétrole et le gaz ont baissé de 38,1% sur les huit premiers mois de l'année, comparé à la même période de 2022, selon les données du ministère des Finances russe, citées par l'agence Reuters.

Des décisions qui se ressentent à la pompe. La semaine dernière en moyenne, le SP95-E10 se vendait à 1,9359 euro le litre (+0,9 centime par rapport à la semaine précédente), le gazole à 1,88 euro (+2,3 centimes) et le SP-98 à 2 euros (stable) : des tarifs qui n'avaient pas été aussi élevés depuis avril pour l'essence et février pour le gazole, selon les statistiques du ministère de la Transition énergétique.

Réunion avec les distributeurs

De quoi pousser le gouvernement à appeler les distributeurs de carburants à faire un « effort de solidarité ». Ils devaient d'ailleurs être reçus par celui-ci, ce mardi matin.

De son côté, la ministre Agnès Pannier-Runacher a déclaré, ce mardi matin sur RMC être en contact avec « Système U, Carrefour et les autres acteurs de la grande distribution » et elle « croi(t) savoir qu'effectivement il y aura d'autres annonces ». « Je remercie et Total et Intermarché de prendre leurs responsabilités, et j'attends des autres fournisseurs et distributeurs de carburants » qu'ils en fassent autant, a-t-elle ajouté. Intermarché a annoncé vendre ses carburants à prix coûtant le dernier week-end du mois.

