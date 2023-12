Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (Marne, Navalny, Taïwan, Or, fusion-acquisition)

Avion immobilisé dans la Marne : la qualification de traite d'êtres humains n'a pas été retenue

L'avion immobilisé depuis jeudi à l'aéroport de Vatry suite à un « signalement anonyme » a atterri à Bombay ce mardi. Et si la qualification de traite des êtres humains en bande organisée n'a finalement pas été retenue à ce stade, car les 303 Indiens seraient montés volontairement dans cet avion, une information judiciaire pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers sur le territoire en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs a néanmoins été ouverte par la Junalco.

La France et les Etats-Unis exigent la libération de l'opposant russe Alexeï Navalny désormais emprisonné en Arctique

Lundi, la porte-parole de l'opposant russe a indiqué avoir retrouvé sa trace, perdue depuis début décembre, dans une colonie pénitentiaire située à Kharp. Une région reculée du Nord de la Russie au-delà du cercle polaire et où « les conditions sont difficiles », selon l'un de ses collaborateurs. Alexeï Navalny purge actuellement une peine de 19 ans de détention pour « extrémisme ».

Présidentielle à Taïwan : un homme suspecté de vouloir influencer les élections pour le compte de la Chine

L'homme, de nationalité taïwanaise, est accusé d'avoir organisé des séjours dans cinq provinces chinoises entre mai et octobre « pour promouvoir des candidats et transmettre des bénéfices injustes aux électeurs ». Un événement qui intervient alors que Taïwan craint justement une interférence chinoise qui puisse influencer le résultat des urnes.

Après une année record, l'or bien parti pour continuer à performer en 2024

RETROSPECTIVE. Inflation inédite depuis 40 ans, risques géopolitiques, ralentissement de l'économie et achats des banques centrales et des investisseurs ont installé l'or au-dessus de la barre des 2.000 dollars l'once en cette fin d'année 2023. Et 2024 devait encore être favorable au métal jaune, grâce notamment à la baisse des taux des banques centrales et à la persistance des tensions dans le monde.

2023, année morose pour les fusions et acquisitions

Les craintes sur la récession mondiale ont grippé le marché des fusions-acquisitions en 2023. Après l'embellie spectaculaire post-Covid, rares sont les secteurs qui ont pu poursuivre leur consolidation. Les exceptions se trouvent du côté des filières stratégiques, dans un contexte géopolitique incertain où la défense des intérêts souverains devient centrale.

