Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (Mer Rouge, santé, Thales, Le Maire, tourisme)

Attaques des Houthis en mer Rouge : les Etats-Unis lancent une opération navale multinationale pour protéger le transport maritime



Les Etats-Unis ont annoncé lundi la formation en mer Rouge d'une coalition de 10 pays, dont la France, pour mener l'opération « Prosperity Guardian » face aux attaques répétées des Houthis contre le transport maritime.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Les cotisations des mutuelles vont s'envoler en 2024

Une enquête de la Mutualité française, publiée ce mardi, montre que les sommes que vont devoir dépenser les Français pour leur mutuelle va augmenter de 8,1% en moyenne en 2024. Une hausse bien plus forte que celle de 4,7% de 2023 et qui inquiète le gouvernement qui qualifie même certaines hausses d'« inacceptables ».

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Pourquoi les pays de l'OTAN boudent le programme ACSS de Thales et Raytheon

Ce programme a été l'un des plus compliqués à mettre au point pour l'industriel franco-américain ThalesRaytheonSystems. Alors qu'il est désormais fonctionnel après 15 ans de retard environ, une majorité de pays de l'OTAN n'en veut plus. A l'exception de la France, de l'Italie et de la Hongrie.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

De retour des Etats-Unis, Bruno Le Maire estime avoir réussi son opération séduction auprès d'importants investisseurs



Les patrons du secteur financier américain qu'a rencontrés Bruno Le Maire lors de son déplacement aux États-Unis considèrent la France, selon le ministre de l'Économie, comme « la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe ».

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

Ski, Bretagne, New York, Londres... : les Français se serrent (un peu) la ceinture mais ne renoncent pas aux vacances d'hiver



L'inflation et l'actualité internationale pesante ne découragent pas les Français. Dans quelques jours, pour ces congés de Noël, ils seront encore plus nombreux que l'année dernière à partir à la montagne ou à prendre l'avion pour des destinations soleil « long-courrier ».

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

_________

ARTICLES BONUS :

Bonne lecture et très bonne journée !