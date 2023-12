Ski, Bretagne, New York, Londres... : les Français se serrent (un peu) la ceinture mais ne renoncent pas aux vacances d’hier

Quand il s'agit de leurs vacances, les Français ne sont pas à un paradoxe près. Plus tôt en décembre, une étude Ifop réalisée pour le courtier immobilier Ymanci révélait que six Français sur dix comptent réduire leurs dépenses liées aux festivités de cette fin d'année, qu'il s'agisse des repas familiaux, des sorties et des cadeaux. Si cette restriction du budget est plus marquée au sein des catégories socio-professionnelles pauvres et modestes, elle n'épargne pas les ménages financièrement plus confortables : 79% des Français de la classe moyenne se disent également dans cette situation cette année, mais aussi plus de la moitié (56%) des personnes considérées comme aisées (plus de 2 500 euros nets de revenus mensuels).

Les départs au ski en hausse cet hiver

Pour autant, selon le baromètre Opinion Way-Orisha, publié fin octobre, 26 % des Français prévoient de partir au ski pendant la saison d'hiver 2023-2024, contre 19% il y a tout juste un an. Pour rappel, cette même intention de départ n'était que de 20 % en octobre 2021 et 11 % en octobre 2020, année marquée par les confinements successifs. « Les réservations pour les vacances de Noël sont en progression par rapport à l'année passée » confirmait récemment Jean-Luc Bloch, président de l'Association nationale des stations de montagne. L'Alliance France Tourisme, qui précise que le taux de réservation pour la première semaine de vacances (entre Noël et le nouvel an) est plus important que pour la seconde semaine, souligne de son côté que, dans certains domaines comme Chamonix-Mont-Blanc ou Paradiski, ce taux « atteignait » voire « dépassait » déjà les 80% à la mi-novembre.

Mais, et c'est ce qui peut en partie expliquer cette contradiction, face à la hausse des prix, 85 % des répondants à l'enquête Opinion Way -Orishan prévoyant de partir au ski pensent modifier leurs habitudes de consommation et plus d'1 sur 2 (52 %) considère le prix de la location comme un critère clé en 2023.

Des budgets maîtrisés grâce à des locations avec services inclus

Du côté de Belambra, qui gère plus de 50 clubs dans toute la France, Alexis Gardy, son président, confirme « un début de saison prometteur ». Pour l'expliquer, il met en avant « l'avantage de l'offre club qui permet de contrôler son budget ».

Au sein des sites 5B, l'offre premium de l'opérateur, les clients pourront même profiter d'une offre all inclusive, y compris dans les deux résidences que vient d'ouvrir Belambra, aux Deux Alpes et à Flaines : « Le prix comprend l'intégralité des prestations : l'hébergement, les activités sportives et récréatives, les clubs enfants, la restauration, le bar, le retour ski, le goûter, détaille le patron. Ensuite, selon que le client soit un skieur chevronné ou occasionnel, il peut y ajouter son matériel, son forfait et des cours au plus juste de ses besoins. Les clients apprécient de savoir exactement ce qu'ils auront à payer, sans surprises désagréables ».

Autre raison invoquée pour expliquer cette belle saison des vacances d'hiver qui s'annonce : « l'envie de se retrouver "en vrai" », avance de son côté Pascal Recorbet, président de Nemea, un groupe qui gère 95 à 100 résidences en fonction des saisons pour un chiffre d'affaires de cent millions d'euros.

Nemea note pour les prochaines vacances scolaires une progression de 17% du taux d'occupation dans ses établissements à la montagne et met également en évidence le contrôle du budget. « Nos appartements sont tout équipés et ne sont donc pas obligés d'aller au restaurant. Les clients bénéficient de services inclus dont une piscine intérieure. Tout est compris : le budget est maîtrisé dès le départ ».

Belle percée de la Bretagne

Au-delà du ski, Pascal Recorbet pointe cet hiver une belle percée de la Bretagne avec un taux d'occupation de 65% dans ses résidences, soit une progression de 9% par rapport à l'année dernière. Selon lui, la mise en place de services inclus explique là aussi cet engouement : « nous avons eu l'idée de gérer une résidence en Bretagne comme à la montagne. Aller se balader, même sous une petite pluie, avant de profiter librement du hammam, du sauna ou de la piscine intérieure, c'est une formule qui plait ».

Par ailleurs, tant à la montagne que sur les zones littorales, Nemea note que « les Français sont à la recherche d'expériences authentiques telles qu'accompagner un dameur sur les pistes ». Enfin, pour les vacances d'hiver dans l'Hexagone, l'Alliance France Tourisme souligne « le succès des marchés de Noël qui ne se dément pas ».

Le Japon, la surprise de l'hiver

En dépit de l'actualité internationale, l'envie de partir en vacances à l'étranger semble également intacte. Selon les derniers chiffres du syndicat des entreprises du tour-operating (Seto), compilés fin octobre, les réservations affichent même une hausse de 19% pour cette saison hivernale (novembre-mars).

Mais comme chaque année, il y a les destinations gagnantes et les perdants. Les ventes vers la Jordanie et l'Egypte, « même si elles ne sont pas au point mort », explique Frédéric Pilloud, directeur digital de Misterfly, se sont effondrées en raison de la guerre entre Israël et le Hamas. Pour cette agence de voyages en ligne, le best-seller de l'hiver est assurément New York : « l'interdiction de Airbnb pour des locations de moins de trente jours profite aux tour-opérateurs qui packagent des offres vol + hôtel ». Autres surprises positives de cet hiver 2023-2024 : « le regain d'intérêt pour le Maroc, qui offre du soleil en hiver et qui peut se poser comme alternative à l'Egypte », mais aussi les Canaries et le Royaume-Uni « qui connaît un afflux de visiteurs à Londres, principalement pour des voyages liés à Harry Potter ». Misterfly note par ailleurs que la Thaïlande est en train de redevenir une destination prisée « grâce à une meilleure desserte aérienne ». Enfin, « malgré son coût élevé, le Japon est en forte croissance. Les spécialistes de l'Asie ont du succès ».

A la recherche de lointains soleils d'hiver

Pour Eva Fouquet, Senior Vice-Présidente du comparateur Kayak : « Leur budget voyage reste une priorité des Français ». « Beaucoup cherchent du soleil. Tunis et Cancun, qui ne font habituellement pas partie de notre « top », sont très demandés cet hiver, tout comme l'île Maurice. Zanzibar est également tendance ». La Réunion se distingue particulièrement, c'est même la destination la plus prisée par les utilisateurs de Kayak​. Par ailleurs, précise Eva Fouquet, « les Français semblent vouloir une expérience plus luxueuse, que ce soit pour l'avion ou dans leur choix d'hôtels ». Pour les aider à faire des économies, le comparateur - qui renvoie vers des sites partenaires - donne quelques astuces : pour bénéficier des meilleurs tarifs pour un vol vers l'Asie, il est préférable de réserver son vol 24 semaines à l'avance. Pour les vols vers l'Amérique du Nord, les Caraïbes ou les îles du Pacifique Sud, c'est 26 semaines.

Émergence de critères de choix écologiques

Pour ces vacances de Noël 2023, Londres, Lisbonne et Prague composent le podium des destinations européennes les plus recherchées par les utilisateurs, Kayak. Un succès qui devrait se prolonger début 2024 puisque la recherche de vols pour ces villes enregistre une forte augmentation par rapport à 2023 : respectivement, plus du double pour Londres, 36% pour Lisbonne et 76% pour Prague.

Enfin, même si de nombreux Français ne semblent pas prêts à renoncer à leurs vacances d'hiver, les préoccupations écologiques prennent de l'importance dans leur choix. Kayak constate ainsi « une hausse de 9% de recherches pour les voitures électriques ou hybrides ». De son côté, Alexis Gardy, le patron de Belambra, estime que les vacanciers sont désormais disposés à faire des efforts : « L'an dernier, dans le contexte d'une inflation colossale des prix de l'énergie, nos clients ont compris notre décision de ne pas chauffer certaines parties communes lorsqu'elles sont vides. On se responsabilise tous ensemble ».

L'action environnementale des opérateurs à la montagne apparaît d'autant plus cruciale pour leur avenir que l'étude Opinion Way pointe une réflexion croissante des Français en faveur de l'éco-responsabilité de leurs vacances au ski : 12 % des répondants ayant prévu de partir feront le choix « d'une station écologique, responsable et durable ». Ce critère de choix s'élève même à 26 % pour les 18-24 ans.