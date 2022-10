Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (grève, Netflix, EPR, trains régionaux, Levothyrox)

Raffineries de TotalEnergies : la CGT décide ce mercredi de la suite à donner au mouvement

Les représentants CGT des sites pétroliers de TotalEnergies ,en grève depuis trois semaines pour obtenir des hausses de salaire, ont reconduit le mouvement jusqu'à mercredi midi. Le syndicat, qui va consulter ses sections, décidera aujourd'hui si cette nouvelle journée de mobilisation en appelle d'autres. Dans le secteur de l'énergie électrique et du gaz, cette fois, trois syndicats représentatifs du secteur - CGT, FO et CFDT - ont signé un accord portant sur les augmentations salariales dans la branche des industries électriques et gazières (IEG), une première étape avant l'ouverture de négociations salariales dans les entreprises.

Ferroviaire : la région Grand-Est pourrait fermer des lignes à cause de la flambée des coûts de l'énergie

Des régions seront forcées de « fermer les lignes » ferroviaires si l'État leur répercute la flambée des prix de l'électricité. C'est l'avertissement lancé président du Conseil régional du Grand Est, Jean Rottner (LR).

Nucléaire : coup dur pour la Finlande avant l'hiver, le nouvel EPR d'Olkiluoto 3 rencontre un énième problème

Des dommages ont été détectés dans l'îlot de la turbine du réacteur Olkiluoto 3 pouvant « très probablement » avoir une incidence sur la mise en service régulière du réacteur prévue pour décembre, a annoncé l'opérateur finlandais TVO.

Netflix rebondit de manière spectaculaire et explose son record d'abonnés

Après avoir perdu 1,2 million d'abonnés au premier semestre, Netflix a en gagné 2,4 millions au troisième trimestre. Un résultat supérieur à ses prévisions qui lui permet de compter désormais plus de 223 millions d'abonnés dans le monde et d'exploser son record de fin 2021 (221,8 millions). Netflix espère encore engranger près de 5 millions d'utilisateurs supplémentaires d'ici fin 2022 grâce à la publicité et à la nouvelle offre d'abonnement.

Levothyrox : le laboratoire Merck mis en examen pour « tromperie aggravée »

Merck est à nouveau dans le viseur de la justice dans l'affaire du Levothyrox. Le laboratoire allemand avait modifié la composition de son médicament en 2017, provoquant des effets secondaires sur les patients. Merck a déjà été condamné pour ne pas avoir prévenu de ces effets indésirables en 2020.

ARTICLE BONUS : Jean Castex sur le point d'être nommé PDG de la RATP