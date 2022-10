Jean Castex sur le point d'être nommé PDG de la RATP

L'annonce avait pris de court les observateurs des transports publics parisiens. Le 1er septembre dernier, la PDG de la RATP, Catherine Guillouard, faisait savoir qu'elle souhait mettre fin à ses fonctions pour raisons personnelles. A peine son mandat terminé le 30 septembre dernier, l'Elysée vient de trouver son successeur, selon nos informations confirmant celles de Mobilettre.

Le président de la République s'apprête en effet à nommer son ex-Premier ministre Jean Castex à la tête de la régie autonome des transports parisiens. Nommé le 17 août dernier à la tête de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), à la suite de Christophe Béchu, entré dans le gouvernement Borne, l'ex-maire (LR) de Prades était annoncé, tantôt à la Cour des Comptes, tantôt à la SNCF.

Auditionné par la HATVP

Selon nos confrères, Jean Castex doit être auditionné par la Haute autorité de transparence de la vie publique ce mercredi 19 afin de lever tout éventuel conflit d'intérêt. D'après cette source, l'ex-locataire de Matignon a confirmé le monopole du GPSR (le service de sûreté maison de la RATP) sur les lignes du Grand Paris Express.

Pour un acteur de l'écosystème, cette nomination, si elle était validée par la HATVP, n'aurait rien de surprenant tant Jean Castex est un passionné du rail, un ferrovipathe dans le jargon. Il a relancé la ligne TGV entre Bordeaux et Toulouse, fait nommer Jean-François Monteils à la présidence du directoire de la Société du Grand Paris, et participé aux inaugurations des prolongements des lignes de métro: la 14 au Nord à Saint-Ouen et la 4 au Sud à Bagneux.

