Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin

Emmanuel Macron à Washington pour tenter de préserver l'industrie européenne

Emmanuel Macron entame ce mercredi une visite d'Etat de trois jours aux Etats-Unis, qui devrait sceller de manière spectaculaire la réconciliation franco-américaine après la grave crise diplomatique entre les deux proches alliés provoquée par la constitution l'an dernier de l'alliance AUKUS dans la zone indopacifique et la perte du contrat des sous-marins français en Australie qui s'en est suivie. Le chef de l'Etat va en profiter pour aborder le dossier sensible de l'Inflation Reduction Act. Ce plan XXL de 369 milliards de dollars pour accélérer la transition écologique des Etats-Unis prévoit notamment des subventions importantes sur les véhicules électriques fabriqués sur le territoire américain. En Europe, les conséquences de cette décision inquiètent particulièrement dans les milieux d'affaires et le secteur industriel. Face à ces craintes, le président français va tenter de négocier des exemptions en s'inspirant des accords avec le Canada et le Mexique. ll évoquera également la volonté de promouvoir en Europe un « Buy European Act ».

Électricité : la consommation française continue de chuter

La consommation d'électricité en France a diminué de 6,7% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes (2014-2019), un « effet baissier » qui se poursuit depuis début octobre. Portée par les efforts de sobriété du secteur industriel, cette diminution est plus conséquente que celle observée la semaine précédente (-5,8%).

Alstom a fait rouler une locomotive autonome capable de détecter les obstacles

Alstom a fait rouler une locomotive complètement autonome lors d'un essai aux Pays-Bas, avec une technologie de reconnaissance des obstacles qu'elle juge prometteuse. Elle doit permettre de développer la conduite autonome pour les manœuvres afin, par exemple, d'augmenter la capacité des opérations de fret ferroviaire.

Chine : le FMI envisage de réviser à la baisse sa prévision de croissance

Pour le deuxième mois consécutif, l'indice PMI, qui révèle le dynamisme de l'activité manufacturière, se dégrade en Chine. La politique « zéro Covid » et ses confinement durs provoquent la paralysie de secteurs entiers, qui pourrait encore s'amplifier du fait des protestations. Le FMI envisage de revoir à la baisse les prévisions de croissance chinoise, en-dessous des 3,2% attendus.

Spatial : la France s'engage à ne pas réaliser des essais de missiles antisatellites

Après les Etats-Unis, la France s'engage formellement à ne pas conduire d'essais de missiles antisatellites. Contrairement aux Etats-Unis, à la Chine, à la Russie et à l'Inde, elle n'a jamais réalisé de tels essais très critiqués à cause des nombreux débris générés, qui deviennent de dangereux projectiles pour les infrastructures spatiales ainsi que pour les astronautes.

ARTICLE BONUS- Métaux stratégiques : la France se dote d'un nouvel outil pour défendre sa souveraineté

