Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (Forges de Tarbes, importations d'Ukraine, Yen, Microsoft, ZFE)

Armement : les Forges de Tarbes, seul fournisseur français d'obus de 155 mn pour l'Ukraine, ont-elles arrêté la production ?

Les Forges de Tarbes, seule entreprise française capable de produire des corps d'obus, sont-elles dans la tourmente ? Bien que très sollicitée par la guerre en Ukraine, la société a fait le choix, pendant un certain temps, de stopper ses approvisionnements en acier chrome. Le groupe Europlasma, propriétaire du site, se veut rassurant et assure respecter ses objectifs de livraisons, tout comme ses promesses d'investissement. La Direction générale de l'armement a envoyé une délégation sur place et le ministre des Armées est attendu sur site dans un futur proche.

Volailles, maïs, avoine... L'Europe va plafonner les importations de certains produits ukrainiens

Les Etats de l'Union européenne et le Parlement européen se sont mis d'accord sur le plafonnement des importations de produits ukrainiens comme les volailles ou encore le miel. Les agriculteurs européens fustigeaient depuis des mois la concurrence déloyale de ces importations sur les marchés locaux.

Le yen chute face à l'euro, au plus bas depuis 2008, malgré les annonces de la Banque du Japon

Mauvaise surprise pour le Japon : le yen tombe à son plus bas niveau face à l'euro depuis plus de 10 ans. La Banque du Japon a pourtant annoncé abandonner sa politique monétaire de taux négatifs, mais la baisse opérée reste encore insuffisante aux yeux des marchés.

Microsoft recrute Mustafa Suleyman, figure emblématique de l'intelligence artificielle

Le chercheur britannique co-fondateur de DeepMind, dirigera Microsoft AI, un service dédié à accélérer la recherche en intelligence artificielle et les projets IA grand public de Microsoft, notamment Copilot et Bing. L'entreprise de Satya Nadella affirme ainsi sa position de leader dans la course à l'IA en attirant les personnalités clés du secteur.

ZFE : Paris et Lyon, désormais seules villes à restreindre l'accès aux véhicules Crit'Air 3



Le ministre de la Transition écologique a annoncé la sortie de Marseille, Rouen et Strasbourg dans le calendrier des ZFE. Seules Paris et Lyon devront restreindre l'accès aux véhicules diesel de plus de 14 ans ou à essence de plus de 19 ans. En 2030, les seuils seront abaissés de nouveau et de nouvelles métropoles pourraient limiter l'accès à leur centre-ville.

