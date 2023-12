Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (loi immigration, Donald Trump, Pacte de stabilité, Afrique, nucléaire)

La loi immigration fracture la majorité présidentielle, le ministre Aurélien Rousseau présente sa démission

Le Parlement a approuvé définitivement ce mardi la loi sur l'immigration, une victoire parlementaire pour Emmanuel Macron qui ouvre en même temps une profonde fracture au sein de sa majorité, dont une partie s'est détournée d'un texte soutenu à la dernière minute par le Rassemblement national. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a présenté sa démission.

La Cour suprême du Colorado déclare Donald Trump inéligible à la présidence des Etats-Unis

La Cour suprême du Colorado a déclaré mardi Donald Trump inéligible à la présidence en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole. L'ancien président républicain a immédiatement fait appel de cet arrêt devant la Cour suprême des Etats-Unis.

Pacte de stabilité : les Vingt-Sept (UE) n'ont jamais été aussi proches d'un accord

Les Vingt-Sept espèrent conclure un accord ce mercredi sur une réforme des règles budgétaires de l'UE, permettant un équilibre acceptable par tous entre rigueur et flexibilité, après un rapprochement franco-allemand crucial annoncé mardi soir à Paris. Une absence d'accord sur les nouvelles règles avant le 1er janvier affecterait la crédibilité de l'UE vis-à-vis des marchés financiers.

Dette africaine : pourquoi des géants de la finance se mobilisent ?

Le fonds souverain d'Abou Dabi, Adia, a réalisé une opération de pension. Portant sur 100 millions de dollars d'obligations souveraines africaines, elle intègre la banque africaine Afreximbank, ainsi que Liquidity and Sustainability Facility (LSF), dans le cadre du mécanisme tripartite de Bank of New York Mellon. Objectif de cette opération de « repo », accroître la liquidité de la dette africaine et de réduire la « surprime » appliquée aux émetteurs étatiques du continent.

Nucléaire : l'alliance industrielle sur les petits réacteurs se précise en Europe



Quelle forme prendra concrètement l'alliance industrielle européenne sur les SMR, annoncée en novembre dernier et dont la concrétisation est attendue début 2024 ? Pour faire face à la concurrence américaine, les pays européens pro-nucléaires étudient la mise en place d'un PIIEC, un mécanisme déjà déployé dans le domaine des batteries et de l'hydrogène... L'outil, qui permet de soutenir des projets industriels grâce à des aides d'Etat significatives, a toutefois été vivement critiqué en raison de sa mise en œuvre fastidieuse.

