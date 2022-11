Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (Scholz en Chine, EDF, Twitter, Montei de Paschi, précarité européenne)

Olaf Scholz en Chine pour préserver le modèle économique allemand

Le chancelier allemand Olaf Scholz entame ce vendredi une visite controversée à Pékin en compagnie d'une délégation d'industriels. A la veille d'une récession en 2023, l'Allemagne veut préserver ses exportations et ne pas braquer la Chine. Mais les Verts, alliés de Scholz, au gouvernement se désolidarisent de cette visite purement économique et réclament une approche plus dure vis-à-vis de la Chine.

EDF révise une nouvelle fois à la baisse sa production nucléaire pour 2022

EDF a annoncé jeudi soir revoir à la baisse sa production nucléaire pour l'année 2022 en raison notamment de l'arrêt prolongé de quatre réacteurs pour des questions de corrosion. Le groupe a néanmoins confirmé ses estimations de la production nucléaire pour 2023 et 2024.

Twitter : Elon Musk lance son plan de licenciements

A peine a-t-il pris le contrôle de Twitter qu'Elon Musk lance un plan de licenciements. C'est ce qu'il a annoncé dans un email à tous les employés du réseau social, sans plus de détails sur le nombre de postes concernés. Une action jugée « nécessaire » pour « assurer le succès de l'entreprise à l'avenir ». Les personnes concernées apprendront ce vendredi la mauvaise nouvelle sur leur boîte mail personnelle.

Monte dei Paschi a bouclé son augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros

La plus vieille banque du monde est parvenue à lever les 2,5 milliards d'euros nécessaire pour renforcer son bilan et financer son plan de réduction des coûts avec 4.000 départs attendus. La banque ne s'est jamais vraiment remise de la crise financière de 2008 et enchaîne les augmentations de capital pour un total 25 milliards d'euros levés en quatorze ans.

Inflation : un Européen sur quatre se dit en situation de précarité

Un enquête réalisée dans cinq pays de l'Union européenne (Allemagne, France, Grèce, Italie, Pologne) et au Royaume-Uni dresse le portrait de la pauvreté et de la précarité sur le Vieux continent. Le constat est sans appel : la flambée des prix de l'énergie et des biens de consommation, survenue à la sortie de la crise Covid et renforcée par le déclenchement de la guerre en Ukraine, a fragilisé les ménages européens. Ce sentiment concerne même 63% des Français, selon ce sondage Secours populaire français / Ipsos.

ARTICLE BONUS : Procès du vol Rio-Paris : les alertes d'Air Caraïbes après un « quasi-accident » quelques mois avant le crash de l'AF447 d'Air France

