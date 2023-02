Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (Air France-KLM, EDF, retraites, Airbus, énergies fossiles)

17,9 milliards d'euros de perte, 64,5 milliards de dette : le champ de ruines financières d'EDF

EDF a enregistré en 2022 une perte historique de 17,9 milliards d'euros, creusant son endettement à un niveau également record de 64,5 milliards d'euros, au terme d'une année noire plombée notamment par les déboires de son parc nucléaire.

« Air France-KLM a tourné la page du Covid-19 » (Ben Smith)

Après avoir essuyé des pertes abyssales en 2020 et 2021, Air France-KLM revient largement dans le vert. Pour son directeur général, Ben Smith, la page du Covid est tournée et le groupe est prêt à relever les défis à venir du transport aérien.

Réforme des retraites : il ne reste plus que quelques heures aux députés pour examiner l'article 7

Après neuf jours de débats, les députés entament ce vendredi leur ultime journée d'examen de la réforme des retraites, dans une ambiance qui s'annonce agitée tant les chances d'aborder la mesure-clé sur le report de l'âge sont faibles. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, a, notamment, appelé les députés à ne pas se « précipiter » vers l'article 7 en question et, donc, à ne pas retirer précipitamment des amendements.

Jamais les Etats n'ont autant subventionné les énergies fossiles qu'en 2022

Contraints de répondre dans l'urgence à la flambée des tarifs de l'énergie, les Etats n'ont jamais autant subventionné la consommation des énergies fossiles qu'en 2022, « alors que la crise climatique exigerait l'inverse », déplore l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Les aides à la consommation de gaz et d'électricité ont plus que doublé et celles au pétrole ont augmenté d'environ 85%.

La France estime que le temps est venu de renouer ses liens avec la Chine

La France estime que « le temps de la reconnexion » avec la Chine est venu, afin de convaincre notamment Pékin de « contribuer » à la paix en Ukraine. Une reprise du dialogue liée, selon la présidence française, à la fin des restrictions de la politique zéro Covid.

ARTICLES BONUS : Airbus : 2022, une année spatiale « décevante »

