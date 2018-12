A 20 ans, l'euro veut jouer un rôle international de premier plan

L'euro fêtera le 1er janvier 2019 ses 20 ans. Sa création remonte en effet à janvier 1999, même si la mise en circulation des pièces et des billets fut plus tardive, au 1er janvier 2002, dans 12 pays à l'époque : il est aujourd'hui utilisé quotidiennement par 340 millions d'Européens dans 19 pays. Dans son discours sur l'état de l'Union en septembre dernier, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait déclaré que « l'euro n'a que 20 ans mais il a déjà parcouru un chemin important, en dépit des critiques. Il est désormais la deuxième monnaie la plus utilisée dans le monde avec 60 pays ayant lié leur monnaie à l'euro d'une manière ou une autre. Mais il faut faire plus pour permettre à la monnaie unique de tenir pleinement son rôle sur la scène internationale ». C'est le sens des mesures présentées ce mercredi 5 décembre à Bruxelles.

La Commission européenne a notamment adopté une recommandation appelant tous les acteurs économiques, Etats membres et autorités à promouvoir un usage plus répandu de l'euro dans le secteur de l'énergie.

« L'Union européenne est le premier importateur mondial d'énergie, avec une facture d'importation d'un montant moyen de 300 milliards d'euros [par an au cours des cinq dernières années, ndlr] et un marché interne compétitif et ouvert. Le renforcement du rôle international de l'euro en matière d'investissements et d'échanges commerciaux dans le domaine de l'énergie contribuera à réduire le risque de ruptures d'approvisionnement et stimulera l'autonomie des entreprises européennes » a mis en avant Miguel Arias Cañete, le commissaire à l'énergie et à l'action climat.

L'exécutif européen reconnaît que le choix de la devise reste entre les mains des acteurs du marché et qu'il ne s'agit « pas d'interférer avec la liberté commerciale ». Mais 85% de cette facture énergétique est payée en dollars : cette exposition à la monnaie américaine crée « des incertitudes, des risques et des coûts » qui pourraient être atténués avec des contrats en euro.

L'UE compte d'importants producteurs (les majors Total, BP, Shell, rien que dans le pétrole) et de grands acheteurs, mais « les entreprises européennes continuent de commercer en dollars américains sur les marchés stratégiques clés, souvent même entre elles. Elles s'exposent ainsi à des risques de change et à des risques politiques, tels que des décisions unilatérales qui ont un impact direct sur les transactions libellées en dollars. »

Pétrole, gaz, matières premières, avions, etc

Plusieurs consultations publiques ciblées seront aussi lancées, dont les résultats seront publiés à l'été 2019 : sur le potentiel des transactions en euro dans le pétrole, les produits raffinés et le gaz, mais aussi sur l'usage accru de l'euro pour le trading de matières premières (agricoles, métaux et minéraux) ainsi que dans le secteur des transports (constructeurs d'avions, de trains et de navires), autres secteurs stratégiques où les contrats sont majoritairement en dollar.

« L'euro est une monnaie jeune mais qui a fait ses preuves. Le temps est venu pour l'euro de jouer un rôle plus international. L'euro devrait refléter le poids politique, économique et financier de la zone euro et soutenir un ordre économique et politique international équilibré et basé sur des règles » a plaidé Valdis Dombrovskis, le vice-président de la Commission européenne pour l'euro et le dialogue social, en charge de la stabilité financière.

La zone euro représente 12% du PIB mondial (17% pour toute l'UE). L'an dernier, 36% des transactions internationales réalisées dans le monde ont été facturées ou réglées en monnaie unique. L'euro représente 20% des réserves internationales des banques centrales étrangères, loin derrière le dollar (60%), mais aucune autre devise ne dépasse les 5%.

La Commission évoque aussi des « initiatives liées au secteur financier international », dont l'augmentation de la part de titres de créance libellés en euros émis par des entités européennes et le développement de la diplomatie économique pour promouvoir l'utilisation de l'euro. Elle appelle surtout au passage à l'approfondissement de l'Union économique et monétaire et à l'achèvement de l'Union bancaire et de l'Union des marchés de capitaux, alors que seules 7 de ses 40 propositions ont été adoptées dans ce domaine.

Selon Pierre Moscovici, le commissaire aux affaires économiques et financières, un usage plus répandu de l'euro devrait « mieux protéger les citoyens et les entreprises européens contre les chocs externes et rendre le système financier et monétaire international plus résilient. »

Le sujet sera aussi mis à l'ordre du jour du prochain Conseil européen et du sommet de la zone euro de décembre.