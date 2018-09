Assurance : le géant américain Marsh & McLennan s'offre JLT pour 4,8 milliards d'euros

Nouveau rapprochement dans l'assurance. Le géant américain spécialiste de la gestion des risques Marsh & McLennan, propriétaire des cabinets Mercer (ressources humaines, complémentaire santé, M&A) et Oliver Wyman (conseil en stratégie), a annoncé, ce mardi 18 septembre, le rachat du courtier britannique en assurance et en réassurance Jardine Lloyd Thompson (JLT) pour 4,3 milliards de livres (4,8 milliards d'euros) entièrement en numéraire. Le prix proposé représente une prime de près de 34 % par rapport au cours de lundi.

Marsh & McLennan, qui emploie plus de 65.000 personnes dans le monde (contre 10.000 pour JLT) et capitalise plus de 43 milliards de dollars à Wall Street, va donc se renforcer dans la réassurance et la retraite ainsi que dans certaines zones géographiques. Pour cause, Jardine Lloyd Thompson est bien positionné sur des marchés émergents à forte croissance en Asie et en Amérique latine. Cette acquisition va augmenter son chiffre d'affaires de 14 à 17 milliards de dollars.

Le groupe américain s'est assuré le soutien d'actionnaires de JLT représentant 40,45 % du capital, dont le principal investisseur Jardine Matheson Group. Le directeur général de JLT, Dominic Burke, rejoindra Marsh & McLennan en tant que vice-président.