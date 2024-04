Transition écologique : la Banque Postale va lancer des dépôts à terme (DAT) verts et sociaux

Avec le livret A, le livret d'épargne populaire (LEP) et le plan d'épargne logement (PEL), le livret de développement durable (LLDS) fait partie de la famille de l'épargne réglementée des ménages. Dans le cadre de ce livret distribué par toutes les banques, une partie des capitaux collectés sert à « financer des projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ».

C'est du moins la définition qu'en donne la Fédération bancaire française. Parmi les produits moins connus des épargnants, figure aussi le dépôt à terme (DAT) dont la vocation consiste à « soutenir financièrement des initiatives locales et/ou innovantes », et particulièrement des projets « en faveur de la protection de l'environnement ou de la lutte contre le réchauffement climatique ».

Des comptes qui ne s'adressent pas encore aux particuliers

Et pour cause : ces comptes ne s'adressent pas encore aux particuliers, à la différence des entreprises qui peuvent ouvrir des comptes à terme (CAT). A la manière de la Caisse d'Epargne, le Crédit Coopératif, par exemple, commercialise ainsi un CAT vert sur 2, 3 ou 5 ans, dont « les encours sont tracés vers des projets responsables favorisant la transition environnementale ». Un virage que vient de prendre, selon nos informations, la Banque postale.

La filiale du bancassureur, qui revendique 20 millions de clients publics et privés, s'apprête en effet à commercialiser des dépôts à terme (DAT) verts ou sociaux. Ces placements d'une durée de 1 mois à 10 ans, moyennant un ticket d'entrée de 1 million d'euros, viennent compléter les initiatives déjà lancées pour financer des projets à impact positif, confirme à La Tribune Pascale Moreau, directrice générale adjointe de la banque de financement et d'investissement.

En cinq ans, 2.500 projets ont ainsi été soutenus à hauteur de 10 milliards d'euros, affirme aujourd'hui cette cadre dirigeante de la Banque postale. Dans le détail, 4 milliards d'euros du côté des prêts verts lancés en 2019 en faveur de la transition énergétique et 6 milliards d'euros pour les prêts sociaux impulsés en 2022 pour l'éducation, la santé, le logement et la cohésion territoriale.

A condition de trouver des projets...

Avec les dépôts à terme verts ou sociaux, qui s'adresseront aux associations, aux bailleurs sociaux, aux entreprises publiques locales et bien sûr aux sociétés de droit privé, « les investisseurs s'inscriront dans une démarche responsable puisque leurs fonds contribueront à refinancer les prêts verts et sociaux », souligne la DGA Pascale Moreau. Les financements seront fléchés vers les énergies renouvelables, la mobilité durable, l'accès au soin ou encore la finance inclusive.

« Ces placements assurent bien évidemment un rendement attractif pour un produit sans risque et offrent ainsi à nos clients une solution leur permettant d'optimiser la gestion de leur trésorerie en adéquation avec leur trajectoire de décarbonation via des investissements responsables », poursuit Pascale Moreau, directrice générale adjointe de la banque de financement et d'investissement de la Banque postale.

Reste encore à trouver des projets. « Nous pourrions faire beaucoup plus de prêts verts et de prêts sociaux si nous avions plus de projets », témoignait ainsi, en février dernier, Philippe Mills, à la tête de la Banque Sfil. Et ce alors même que ce dernier a noué un partenariat en novembre 2022 avec la Banque des territoires, autre entité de la Caisse des Dépôts, qui permet d'octroyer des prêts à taux fixe d'une durée d'amortissement de 25 à 40 ans.